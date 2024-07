Cătălin Bordea, cunoscutul jurat de la iUmor, a mărturisit recent că nu mai este la curent cu ultimele postări ale fostei sale soții, Livia Eftimie. Spune că motivul este lipsa de timp și interes pentru ceea ce se întâmplă în viața ei, dar și în cea a lui Spike, fostul său cel mai bun prieten.

Livia a publicat recent o imagine emoționantă în care apare îmbrățișată de Paul Mărăcine, însoțită de un mesaj de dragoste, sugerând că relația ei cu Cătălin Bordea nu mai mergea de ceva timp, motiv pentru care a ales să pună capăt căsniciei lor.

„Am mult de lucru și nu am loc de ăștia doi în gânduri”

Cătălin Bordea, care s-a întors recent dintr-o vacanță de șapte zile în Dubai, prima după trei ani, a explicat că principalul motiv pentru care nu mai este la curent cu acțiunile fostei sale soții este lipsa de timp.

„Nu mă uit… Am mult de lucru și nu am loc de ăștia doi în gânduri. M-am întors din vacanță și am intrat direct în treabă a doua zi. Câte două filmări pe zi, repetiții, contracte noi, multă apă și mai nou diamante. (…) Am fost în Dubai. Și m-am întors cu bijuterii cu diamante. Se pare că îmi plac, mai nou. (…) Am mâncat salată de roșii, am citit, m-am copt la soare și am înveselit cămile. Am mers în Dubai pentru că am vrut să mă plimb cu motorul prin deșert… Și pentru că e foarte cald și îmi place tare”, a declarat Cătălin Bordea pentru cancan.ro.

Livia a răbufnit după ce a fost aspru criticată din cauza divorțului de Cătălin Bordea

Divorțul dintre Livia și Cătălin Bordea a ținut ocupate primele pagini are site-urilor de știri mondene. În timp ce ea a păstrat discreția privind separarea, comediantul nu s-a ferit și a apărut la emisiuni de televiziune, el a și susținut că Livia l-a înșelat cu Spike, care le era amândurora prieteni.

De curând, Livia, fosta doamnă Bordea, a revenit pe Instagram, unde dispăruse în timpul divorțului de Cătălin Bordea. A primit nenumărate critici și cuvinte dure din partea fanilor supărați pentru divorțul de comediant. „Unii se mulțumesc și cu resturi”, „Salut, se închiriază și la oră” sunt doar câteva dintre cuvintele dure pe care le-a primit.

Livia a răbufnit acum. A postat o poză în care apare în brațele iubitului Spike. „Iert lumea pentru că exiști tu”, a scris Livia Eftimie, pe Instagram. „Să fiți fericiți și iubire cât cuprinde ❤️👏”, i-a scris cineva, văzând că Livia e fericită alături de cântăreț.

