Însă, în cazul unui test AND, dacă se dovedeşte a fi al lui, Cătălin Botezatu spune că el va recunoaşte copilul şi îl va ajuta.

„Dacă ar fi al meu (n.r. tânărul de 21 de ani), mi-aş asuma şi categoric că l-aş ajuta. Nu îl ştiu. Nu îl cunosc nici pe copil, nici pe domnul (n.r. Cristian) respectiv. Nu îl cunosc pe acest domn. Aud, pentru a doua oară de el, pentru că ştiu că a mai fost odată, împreună cu fiul său, la fostul meu asociat, spunându-i acelaşi lucru. Categoric că nu este adevărat! Dacă el l-a crescut de 21 de ani, dacă s-a născut în prezenţa lui, cum poate să aibă dubii? Soţia lui, timp de 21 de ani, de ce a stat atâţia ani să aştepte chestia asta? Nu există o explicaţie. Foarte mulţi oameni cresc copii nenaturali şi nu e o povară, din contră, dar nu e cazul meu. Acum, repet, nu îl ştiu, nu îl cunosc nici pe copil, nici pe domnul respectiv.

Din câte am înţeles eu, de la asociatul meu, doamna respectivă (n.r. mama copilului) l-a părăsit sau s-au despărţit, nu ştiu, şi atunci, din dorinţa de a se răzbuna pe ea a inventat acest subiect. Mi s-a spus că el este soţul unei doamne care a lucrat la unul din restaurantele mele, pe vremuri, acum 20 şi ceva de ani. Îmi aduc aminte că am avut o casieriţă foarte drăguţă, care era căsătorită. Era mult mai în vârstă decât mine, mai aşa, uşor mai plinuţă. O iubeam ca pe o mamă, pentru că, repet, era mai în vârstă decât mine. În niciun caz nu m-am combinat cu personalul. Eu sunt dispus să fac test ADN, dar acum nu pot să fac lucruri de genul ăsta la iniţiativa oricărui om care, cu tot respectul, nu are ce face. Dacă ar fi fost adevărat, ar fi semnalizat chestia asta în primii ani de căsnicie, nu? Nu după 21 de ani. Şi dacă ar fi al meu, mi-aş asuma şi categoric că l-aş ajuta”, a spus Cătălin Botezatu la „Acces Direct”.

Citește și

Cum a fost prins Marcel Lepa. Reconstituirea fugii și a capturării ucigașului polițistului Cristian Amariei



Citește mai multe despre Cătălin Botezatu pe Libertatea.