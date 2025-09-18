Naomi Hedman, fosta concurentă de la X Factor, a decis să lămurească speculațiile apărute în jurul relațiilor ei mediatizate. După ce a trăit o poveste intensă cu fiul Ozanei Barabancea, Andrew, și înainte de asta o logodnă cu Florin Ristei, artista a vorbit deschis despre experiențele amoroase care au ținut primele pagini ale tabloidelor.
Deși Naomi și Andrew Barabancea s-au afișat în ipostaze tandre pe rețelele de socializare, relația lor s-a încheiat la fel de brusc cum a început. Niciunul dintre ei nu a oferit atunci declarații, însă Ozana Barabancea a lăsat de înțeles recent că fiul ei este concentrat pe carieră și nu are timp pentru viața sentimentală.
În ceea ce privește povestea de dragoste cu Florin Ristei, Naomi a recunoscut că relația lor a fost una puternică, artistul fiind chiar pregătit să facă pasul cel mare. Totuși, cei doi s-au despărțit subit, motivul principal fiind distanța, după cum a spus Florin la vremea respectivă.
Naomi Hedman „nu își amintește” cine este Andrew Barabancea
Prezentă la premiera filmului „SITUATIONSHIPS – Combinații, nu relații”, Naomi Hedman a vorbit fără rețineri despre trecutul ei amoros. Cea mai mare surpriză a fost faptul că vedeta a mărturisit că „nici nu își mai amintește” numele unuia dintre foștii parteneri, făcând aluzie la ultima sa relație. Când a fost întrebată de Andrew, fiul Ozanei Barabancea, ea a spus că nu știe cine este.
„Prefer o relație sănătoasă. Nu contează… Dacă este o «situație» sănătoasă și puțin stresantă, dacă este o relație, trebuie să fie una sănătoasă. Nu îmi plac relațiile toxice. Am avut multe relații toxice înainte”, a spus Naomi despre relațiile sale, potrivit cancan.ro.
Întrebată cum iese din relațiile toxice, ea a răspuns: „Nu știu. Mereu am ajuns să plec. La un moment dat simți că este prea mult. Ajunge să fie o situație ridicolă. Simt că mă pierd pe mine, sacrific lucruri, sau chiar pe mine. (…) Dacă compar cu relațiile pe care le-am avut, prefer să fiu singură”. De asemenea, Naomi Hedman a menționat că ea este cea care părăsește
