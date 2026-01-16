Nick și Cătălina Marin sunt de peste 30 de ani împreună. El este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țară, piesele pe care le-a lansat au scris istorie și sunt fredonate la orice petrecere, iar ea este managerul care i-a fost aproape la orice pas.

„Lăsăm și noi câteva rânduri aici în urma eliminării noastre din cel mai tare concurs Power Couple! A fost o experiență unică, am trăit fiecare moment cu toată ființa noastră! Am trecut prin toate stările, de la agonie la extaz și viceversa.

Ne-a fost dat să trăim ceva ce probabil nu se va repeta a doua oară în viața noastră. Stări care nu ne-au încercat până acum la acest nivel. Ce să mai, un amalgam de sentimente: senzații tari, emoții maxime, tensiuni, panică, dar și reactivarea copilului din noi. Tocmai de aceea suntem recunoscători că ni s-a oferit această ocazie, iar pentru aceasta mulțumim atât producției, cât și întregii echipe Power Couple!”, a transmis Nick în mediul virtual.

Nick de la N&D și soția lui, Cătălina, le-au mulțumit celor din concurs, inclusiv colegilor care i-au susținut pe perioada competiției.

„Mulțumim totodată colegilor pentru competiție, respect și frumoasele momente împărtășite!

Suntem copleșiți de multele mesaje primite din partea publicului care ne-a descoperit atât cât a fost posibil și vrem să vă mulțumim din suflet pentru toată susținerea și aprecierea voastră!

Nici nu vă imaginați cât de mult înseamnă pentru noi! Dar, nu uitați! Power Couple continuă!

Vă îmbrățișăm, cu drag și respect! Ai voștri mititeii, frumușeii!”, au transmis Nick și soția lui.

