Reacția lui Randi după ce Emil Rengle a spus că a fost îndrăgostit de el: „Sunt asumat. Nu mai am probleme cu sexualitatea mea”

„Am avut un crush pe Randi. Nu am avut niciodată ocazia să stau față în față cu el! Am fost îndrăgostit de Randi! E un lucru frumos să fii îndrăgostit. Eram mic, dar și acum sunt. E frumos și romantic, nu pot spune nimic rău despre acest om. E un bărbat foarte mișto.

Sunt convins că toate femeile și toți bărbații sunt de acord că e un bărbat mișto. Eu sunt sub presiune când îmi place de cineva. L-am văzut și nu i-am zis nimic. M-am topit!”, a declarat dansatorul la Pro TV, în urmă cu mai bine de o săptămână, în cadrul rubricii „Sosurile iuți”.

Acum, Randi a fost invitat la Cătălin Măruță, unde a ascultat toate declarațiile făcute de Emil Rengle. „Mi s-a părut un om asumat și mi s-a părut mișto!”, a spus prezentatorul, care i-a cerut cântărețului o reacție după cele afirmate de dansator.

„Și eu fiind asumat, zic că nu mai am probleme cu sexualitatea mea. N-ar fi fost o problemă să fie aici, dar lumea interpretează foarte mult (…) și fiecare e liber să iubească, să se îndrăgostească de orice, și de un zid, și de o furculiță. Iubiți, oameni buni!”, a declarat artistul, care și-a amintit că a colaborat acum ani de zile cu Emil Rengle.

„Mai exagerăm uneori, cred. Da, da! Nu mă îndoiesc de sinceritatea lui sau poate mă îndoiesc în mintea mea. Sau poate el a uitat. Emile, tu ai fost în clipul “Rock the world”! Ai dansat pe niște cuburi. Îți puneai picioarele pe ceafă, erai tare flexibil. El încă nu venise în București, era din Oradea, Baia Mare, nu știu. Se pare că a uitat”, a adăugat Randi la Pro TV.

Întrebat de Cătălin Măruță dacă s-a simțit stânjenit de declarațiile lui Rengle, Randi a spus: „Nu, deloc. Ești stânjenit când nu ești sigur pe sexualitatea ta și o dai din stânga în dreapta. Dar eu…frate, sunt cu femeile”.

Ce a mai declarat Randi „La Măruță”

În emisiune, cântărețul a povestit și despre aventurile lui în vacanța recentă pe care a avut-o. „Am stat o lună. Adică aș mai fi stat 2 sau 3 ani, lejer, fluierând. Am fost în Thailanda și Malaysia, am fost prin junglă și sincer să fiu acum am trei povești pe care pot să le spun, dramatice, de altfel.

Era să îmi felul într-o sală, făceam genuflexiuni cu o bară și mi-a căzut pe ceafă. Nu am pus-o bine, nu știu ce făceam, de pe ceafă s-a oprit la următorul opritor că altfel…E periculos, își rupeai gâtul sau coloana. (…)

Apoi am avut un prieten care a avut niște curiozități și a alunecat pe niște stânci și a căzut într-o cascadă plină cu pietre, credeam că nu mai iese din apă. Și în aceeași zi un alt prieten de-al meu a stat sub un copac și la 2 metri de el era cel mai veninos șarpe verde din Thailanda. Era încolăcit, super camuflat, nici nu-l vedeai, i-a stat inima în loc când l-a văzut. (…) E a cincea oară când mă duc și nu s-a întâmplat nimic, dar acum uite că avem ce povești. Dar nimeni nu a pățit nimic”, a încheiat el.

