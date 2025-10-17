„Ești acest Picasso al notelor muzicale”, îi va spune Horia Brenciu unui concurent. Pasiunea și energia vor fi la cote maxime într-o nouă ediție din etapa audițiilor pe nevăzute. Din dorința de a-și forma cele mai puternice echipe, antrenorii vor lupta pentru fiecare voce care îi face să apese butonul, iar argumentele vor deveni la fel de intense ca emoțiile de pe scenă.

Fiecare decizie contează pentru că unul dintre concurenții care urcă pe scenă, în această etapă, poate fi marele câștigător Vocea României. „Ce știu că este nevoie la Vocea României pentru fiecare concurent cu o voce de asemenea dimensiune și care are de bătut o asemenea audiție pe care ai făcut-o acum este că tu, de fapt, trebuie să faci vocea asta să fie văzută. Eu, prin tot ce am acumulat și ca actor, aș vrea să-mi dai voie să-ți ofer experiența asta 360 în care tu să-ți faci vocea nu doar auzită, ci și văzută”, va spune Tudor Chirilă în încercarea de a convinge un concurent să vină în echipa sa.

„Ești o voce senzațională pe care România trebuie să o audă, m-aș bucura foarte tare să-ți fiu antrenor”, va spune Smiley. Pledoariile și luptele antrenorilor îi vor pune pe concurenți în situații dificile, dar vor fi nevoiți să facă cele mai bune alegeri pentru parcursul lor în competiția vocilor: „Este extrem de greu, mă simt captivă într-un vis atât de frumos. Trăiesc un vis și nu vreau să mă trezesc”.

Pentru alții însă, seara va fi una specială, întrucât se reîntorc pe scenă după mai bine de un deceniu, pentru a demonstra că merită un loc într-una dintre echipe: „În sezonul 1 am lăsat emoțiile să mă cuprindă, am cântat un pic gâtuit, îmi aduc aminte ca și cum a fost ieri. Acum vreau să las vocea să iasă, să spună povestea, iar rezultatul va veni”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Nu ratați, de la 20.30, o nouă seară cu momente și reacții explozive, cu zâmbete și lacrimi ce vor transforma scena Vocea României într-un adevărat carusel de emoții.

