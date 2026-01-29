Recent, Cătălin Măruță a împlinit 48 de ani și cu această ocazie Eva, fiica lui, l-a avut invitat la podcast, unde i-a pus mai multe întrebări. Ea nu a ezitat și l-a întrebat și despre plecarea de la PRO TV. Din 6 februarie, emisiunea „La Măruță” va dispărea de pe post.

Cătălin Măruță și-a anunțat familia

Prima dată, el și-a sunat familia pentru a le comunica vestea că nu mai are emisiune la PRO TV. Andra, mama lui și Eva au auzit primele noutățile.

Cătălin Măruță: Când ai auzit că nu o să mai fie emisiunea, cum ai reacționat?

Eva Măruță: Păi, credeam că ai fost deranjat, credeam că nu-ți convine, credeam că nu-ți vine să crezi, credeam că… asta. Și mi-a părut rău, într-un fel, pentru că credeam că o să fii supărat, dezamăgit. Și dacă tu ești așa, și noi trei vom fi. Mama, eu și David. Dar când ai ajuns acasă, n-aveai nicio problemă, erai ok, înțelegeai, și am început să mă simt mai bine. Toți au început.

Cătălin Măruță: Dar până să vin acasă? Eva Măruță: M-am simțit prost, și cel mai mult, doamna Rusalina, bunica mea, s-a simțit foarte prost. Pentru că ea… ea credea că ești deranjat, că… ca toți.

Cătălin Măruță: Și… eu stau așa să mă gândesc cum a arătat, după ce s-a întâmplat povestea asta, și după toată povestea asta, cine v-a spus? Mami?

Eva Măruță: Nu. Tu ai sunat-o pe mami să-i spui. Și eu eram lângă ea. Și Mica era lângă ea, bunica mea. Și ea era pe speaker. Și am auzit. Și când am auzit, mi-a picat un pic fața. La toată lumea le-a picat fața. Eu nu știu cum m-am simțit atunci, dar m-am simțit… un pic… supărată. Pentru că credeam că și tu ești.

Cătălin Măruță: Ce-ați vorbit în casă, cât eu n-am fost acolo? Tu cu mami, cu David, cu Mica?

Eva Măruță: Oare… va fi supărat? Mica era foarte dezamăgită. Foarte, foarte, foarte dezamăgită.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

„Mama face face șaptezeci și trei de ani”

Cătălin Măruță: Mama? Ei îi e foarte greu să înțeleagă, are șaptezeci și… face șaptezeci și trei de ani, mama. Ei îi e greu să înțeleagă, îți dai seama.

Eva Măruță: Și mai ales când mă uitam la ea, mă simțeam mai prost, pentru că știam ce durere e pentru ea ca mamă. Pentru că îți dai seama, când copilul tău ajunge undeva sus, la PRO TV, foarte mare, și… când auzi că e deja o celebritate și că… așa, îți dai seama, și când auzi că nu o să mai lucrezi acolo, îți cade fața, spui: «Vai, copilul meu nu o să mai lucreze, copilul meu nu mai…». E așa, și… și-a făcut tot felul de gânduri.

Cătălin Măruță: Vezi? Acum poate, câteodată, ne înțelegem și pe noi, părinții, când ne facem gânduri în ceea ce vă privește pe voi. Pentru că mama mea, care are șaptezeci și doi de ani și face șaptezeci și trei de ani, e un părinte care nu știe, de exemplu, că dacă un lucru se oprește, poate viața continuă.

Știi de ce? Pentru că părinții noștri au fost învățați să lucreze în același loc toată viața lor. Părinții noștri au fost învățați atunci, în perioada aia, că dacă au un loc de muncă, trebuie să țină de el, să nu-l schimbe, pentru că e foarte greu să facă altceva. Pe când în ziua de astăzi, lucrurile s-au schimbat. Există posibilitatea să faci multe, multe, multe alte lucruri în diverse domenii. Dar grija părintelui o înțeleg foarte bine.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE