Cunoscut drept unul dintre cei mai apreciați prezentatori de televiziune din România, Cătălin Măruță a fost sărbătorit nu doar de colegi și fani, ci și de cea mai importantă persoană din viața sa. Andra, partenera lui de viață, i-a dedicat un mesaj public cu ocazia aniversării, subliniind legătura puternică dintre ei și rolul esențial pe care acesta îl are în familie.

Cătălin Măruță, sărbătorit de familie

Cu prilejul împlinirii a 48 de ani, Cătălin Măruță a primit un mesaj profund și sincer din partea soției sale. Andra a ales să își exprime sentimentele printr-o declarație de dragoste în care a vorbit despre unitatea familiei, sprijinul reciproc și siguranța pe care o simt alături de el.

Mesajul transmis de artistă evidențiază valorile care îi definesc ca familie și îl descrie pe Cătălin Măruță drept un pilon de echilibru și stabilitate pentru cei dragi. Declarația a atras rapid reacții din partea admiratorilor, care au apreciat naturalețea și emoția cuvintelor sale.

„La mulți ani, iubirea mea. 🤍 Cel mai frumos dar al vieții mele e că suntem noi: o familie unită, care se ține de mână la bine și la greu, care râde mult, se sprijină și merge înainte împreună. Ești echilibrul nostru, omul care ne adună și ne dă curaj. Îți mulțumesc pentru dragoste, pentru grijă, pentru felul în care ne faci să ne simțim în siguranță. Cu tine, familia noastră e acasă. Mereu. Te iubim”.

Artista a publicat și câteva imagini de familie, alături de ea și Cătălin apar și Eva și David, cei doi copii ai lor, dar și mama prezentatorului.

Cătălin Măruță, fără emisiune la PRO TV

Din 6 februarie, emisiunea „La Măruță” va fi scoasă de la PRO TV. Cătălin Măruță a vorbit despre discuțiile pe care le-a avut cu Andra înainte de a lua decizia finală. Potrivit prezentatorului, artista nu a fost luată prin surprindere de închiderea emisiunii „La Măruță”, fiind la curent cu gândurile și planurile lui de mai mult timp.

Andra i-ar fi fost alături și l-ar fi susținut, înțelegând nevoia unei schimbări și a unui nou capitol profesional. „Nici Andra nu a aflat peste noapte, și ea știa lucrurile pe care le doresc și care vreau să se întâmple și noi suntem niște oameni care, indiferent de ce decizii luăm în viață, ne susținem. Așa că orice decizii ia Andra, eu o susțin, orice decizii iau eu, ea mă susține, important e să ne susținem unii pe alții”, a declarat Cătălin Măruță pentru CANCAN.RO.

Chiar dacă plecarea sa a creat un adevărat „cutremur” în media, Cătălin Măruță lasă de înțeles că decizia nu este un pas înapoi, ci unul asumat, făcut din convingere și echilibru personal. Rămâne de văzut ce proiecte va urma prezentatorul și dacă va reveni, într-o altă formă, pe micile ecrane. Cert este că povestea lui profesională este departe de a se fi încheiat.

