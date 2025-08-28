Simona Gherghe a transmis un mesaj puternic după incidentul șocant petrecut pe 27 august, când un tânăr nepalez, livrator de mâncare, a fost lovit pe neașteptate și insultat cu mesaje rasiste pe o stradă din București. Prezentatoarea emisiunii Mireasa a condamnat ferm violența și xenofobia, subliniind pericolul tot mai mare al instigării la ură.

Atacatorul, un bărbat român, i-ar fi spus victimei să „se întoarcă în țara lui” înainte de a-l lovi cu pumnul. Din fericire, un polițist aflat în timpul liber a intervenit prompt, iar agresorul a fost reținut. Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Mesajul transmis de Simona Gherghe

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Simona Gherghe a făcut apel la empatie și respect pentru străinii care muncesc în România:

„Știrea de ieri cu livratorul străin, lovit de un român și trimis verbal în țara lui, îmi dă fiori pe șira spinării. Și nu pot să nu mă întreb, cu amărăciune, ce s-a ales de proverbiala ospitalitate românească. Nu asta ne recomanda? Nu cu asta ne mândream?

Povestea de azi vine după luni bune de ură, de înverșunare, de dacă nu gândești ca noi, ești nul/prost.

Vine după îndemnul unui parlamentar la boicotul celor care vin în România, la muncă, pentru un trai mai bun. Unde ne-am/NEAM pierdut, oameni buni?

Aproape 6 milioane de români au ales să părăsească România. Au plecat pentru că n-au mai putut aici. Pentru un job mai bun. Pentru o șansă mai bună. Pentru o viață mai bună. Pentru copiii lor”, a transmis Simona Gherghe.

Și a continuat: „Credeți că oamenii ăștia din Asia, care livrează mâncare, fac curat, au grijă de copii, spală WC-uri, și-au lăsat familiile de bine? Vor și ei o pâine. Și-o câștigă cinstit. Mai crede cineva că străinii ne iau pâinea de la gură? Mulți sunt prost plătiți, muncesc mai mult decât e legal. Au soarta românilor noștri plecați la muncă, aiurea, prin lumea asta mare. Spania, Italia, Anglia, Grecia. E plin de-ai noștri, oameni cinstiți, care au îndurat multe. Ce ne costă să fim oameni? De când ne-am înrăit așa?”

„Mă doare România asta în care ne creștem copiii”

Vedeta a atras atenția și asupra efectelor nocive ale discursurilor care promovează discriminarea, subliniind că incidentele violente, precum cel de la București, sunt consecința unei societăți tot mai polarizate. Mesajul său a fost apreciat de mii de oameni, care au susținut apelul la solidaritate și respect.

„Mă doare România asta în care ne creștem copiii. Și mă doare aproape fizic acel pumn laș, primit în obraz de oaspetele nostru, venit aici să muncească cinstit. Nu aceștia suntem noi, românii, dar trăim vremuri în care, pentru un pumn de like-uri, unii politicieni încurajează ura, xenofobia, rasismul. Nu suntem mai buni ca cei care vin să muncească aici, cum nu am fost și nu suntem mai prejos decât cei din țările în care milioane de români și-au făcut o nouă casă. Caracterul este ceea ce ne face pe toți buni sau răi, nu țara din care venim sau contul în bancă.

Hai să ne uităm întâi în sufletul nostru și pe urmă la buletinul altora, să vedem ce ne face cu adevărat nefericiți și poate așa vom descoperi că dreptul altora la o viață mai bună nu ne ia nouă nici pâinea de pe masă, ci, chiar în cazul acestor lucrători în livrare, ne-o aduce”, a mai spus prezentatoarea „Mireasa”.

