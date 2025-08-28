„Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2025” a debutat aseară, 27 august, în Piațeta Perla, din stațiune, fiind difuzat și de TVR2. Nume mari din muzica populară românească vor urca pe scenă, însă nu și artista Sofia Vicoveanca.

„Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2025” se desfășoară în perioada 27-29 august. Vineri, în ultima seară a evenimentului, când e programată și „Gala Laureaților”, vor susține recitaluri de excepție artiștii Irina Loghin, Angela Buciu, Viorica Flintașu, Aneta Stan, Mioara Velicu, Florica Bradu, Gheorghe Roşoga, Laura Lavric, Ştefan Isac, Sava-Negrean Brudașcu, Gheorghe Turda, Elena Merișoreanu și Ion Ghițulescu.

„Nu sunt pe listă, sunt alte vedete. Bucureștiul merge la Mamaia, e departe Suceava, unde stau eu, sunt sute de kilometri până la malul mării. E bine așa, lăsați așa! Nu sunt programată nici în marile spectacole din București. Ce, trebuie să fiu neapărat? Am alte treburi, am drumurile mele, fără grijă!”, a spus Sofia Vicoveanca, potrivit Click.

Elena Merișoreanu e nerăbdătoare să revină pe scena cu tradiție și a făcut prima declarație. „Am fost invitați mai mulți interpreți, trecuți de vârsta de 70 de ani, din vechea generație, ca să cântăm câteva piese pentru publicul iubitor de muzică populară. Voi susține și eu un recital”, a spus și Elena Merișoreanu pentru sursa citată.

