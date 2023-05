Andrei Dubana suferit o operație de micșorare a stomacului, acum doi ani, în luna aprilie, care l-a transformat total. A pierdut 30 de kilograme și acum, cu greu, actorul mai este recunoscut pe la evenimentele mondene unde-și face apariția.

„Uneori nici nu-mi mai dau bine seama care e lenejeria lui și care a băiatului! Mai are puțin și mă ajunge și pe mine la greutate. Am un soț model!” , a dezvăluit Grațiela potrivit Click.

„Mie, operația aceasta, mi-a schimbat viața! Sunt un alt om! Mănânc foarte puțin, dar este ok. Am zile când nu mănânc aproape nimic, doar mai ciugulesc așa, câte ceva, că mă ia cu tremurat. Important este că mă simt foarte bine așa”, a mărturisit talentatul actor.

În urma operației de gastric sleeve, Andrei Duban a ajuns de la 100 de kilograme, la puțin peste 70 de kilograme, actorul având un tonus excelent! Actorul și-a schimbat toată garderoba pentru că, acum, poartă numere cu mult mai mici.

Grațiela este nordul meu

Andrei Duban, în vârstă de 50 de ani, și soția lui, Grațiela, sunt căsătoriți din 2011 și au împreună un băiat. Cei doi formează unul dintre cele mai admirate cupluri. Actorul a povestit recent cum și-a cunoscut soția și cum este relația lor.

„Grațiela este Nordul meu, dacă mă pierd ea îmi arată calea. Este completarea mea, jumătatea mea cu adevărat. Este o chestie intimă, o să spun puțin. Când am văzut-o eram cu niște prieteni, eram la un balcon și seara, când a venit la mine în vizită printr-o conjunctură, le-am spus că ea o să fie viitoarea mea soție.

Știu că am făcut multe lucruri, dar acum 12 ani voiam să vadă cât de mult m-am îndrăgostit și voiam să știe cât de mult o iubesc așa ca am spus «pentru tine sunt în stare să mă las și de fumat». Nu m-a crezut și din momentul acela nu am mai fumat”, a declarat Andrei Duban pentru Fanatik.

