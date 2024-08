Complexul Planorama Colentina din București nu este finalizat, nici acum, la 19 ani de la începerea construcțiilor

Într-unul dintre blocurile complexului își cumpărase și Andreea Bălan un apartament, situat la etajul 11. A plătit, la acea vreme, un avans în valoare de 90.000 de euro. Din păcate, construcția a fost sistată, din lipsă de fonduri.

Contactat de reporterul Click!, tatăl solistei, compozitorul Săndel Bălan, inginer de profesie, a vorbit despre situația din Complexul Planorama:

„Nu este nici acum gata blocul, în care Andreea voia să se mute, nu are nici ferestre, nu s-a mai făcut nimic de vreo 15 ani. Dacă am recuperat avansul? Nu, nici acum, poate, cu ajutorul avocaților să mai fie vreo șansă, sunt sute de persoane care au plătit avans, de zeci de mii de euro.

Cine mai știe, așteptăm! Oricum, blocul arată foarte rău, din cauza ploilor cred că i s-a slăbit și structura de rezistență, e uzat tot, nu cred că se mai poate recondiționa ceva. E periculos să mai stai vreodată acolo! Nu recomand nimănui să mai locuiască în cele blocuri, mă tem.

O construcție trebuie făcută imediat, nu se lasă așa de izbeliște, e periculos!. Nu îi recomand Andreei să se mute vreodată acolo, chiar dacă va fi dat în folosință, în cele din urmă”, spune tatăl Andreei Bălan pentru Click”

Andreea Bălan a vorbit, într-un interviu pentru Antena 1, despre despre neinspirata investiție imobiliară:

„Timp de un an și jumătate am dat vreo 90.000 euro. Din trei ediţii „Dansez pentru tine”, cea din Mexic și celelalte două din România, plus o campanie electorală.

Toţi banii i-am dat acolo. Am crezut că e doar o pauză, că trece iarna, mai trece o iarnă… Am angajat o firmă de avocatură şi s-a făcut un proces”.

Andreea Bălan s-a pus însă din nou pe treabă, cumva resemnată, după această pagubă uriașă. A strâns alți bani și și-a construit o vilă semeață, în care locuiește și în prezent, alături de mamă și de cele două fiice. Valoarea actuală a casei este aproximată la peste 500.000 de euro.

„Casa în care locuiesc are 340 mp, șapte camere, întreținerea costă foarte mult, dar îmi place. Keo a proiectat-o, am făcut-o împreună. Și după dorințele mele! Dressingul e făcut așa cum mi-am dorit eu, acolo e și studioul de înregistrări făcut de el. E făcută cum mi-am dorit și atunci de ce s-o vând, să plec în altă parte și să cumpăr una de-a gata, care nu e făcută după sufletul meu?”, spunea Andreea, în podcastul lui Jorge.

