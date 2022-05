Charlotte, în vârstă de 32 de ani, este fiica adoptivă a lui Ilie Năstase și a Alexandrei King, fosta soție a sportivului. Tânăra a decis să își facă un cont pe OnlyFans, platformă destinată adulților, unde utilizatorii trebuie să plătească o anumită sumă pentru a avea acces la fotografii.

Ilie Năstase nu pare deloc deranjat de alegerea pe care a făcut-o fiica sa. Contactat de către echipa „Teo Show” de la Kanal D, fostul jucător de tenis, care în prezent se află la Turneul de Tenis de la Roland Garros, a declarat: „Eu sunt eu și fiica mea e ea! Să facă ce vrea! Eu nu am văzut! Eu sunt la Paris, la Roland Garros, îmi văd de treaba mea!”.

„Tatăl ei săptămânal îi trimitea bani”

La polul opus, Ioana Simion, actuala parteneră a lui Ilie, a mărturisit că este șocată de decizia luată de Charlotte. Ea nu a vrut să se bage în acest subiect, mai ales că nu este copilul ei și nu își permite să intervină prea mult.

„Eu, sinceră să fiu, am rămas șocată. Sunt mamă, și… Eu nu vreau să vorbesc prea multe, vă poate explica tatăl ei, probabil. Eu, chiar dacă știu, nu vreau să vorbesc, nu e treaba mea”, a spus Ioana Năstase, potrivit Fanatik.

Soția lui Ilie Năstase susține că acesta îi trimitea bani săptămânal fiicei sale adoptive și nu ar fi avut niciun motiv să facă acest pas. De asemenea, Ioana mărturisește că fostul sportiv este implicat în creșterea celor cinci copii pe care îi are.

„Am rămas șocată, trebuie să recunosc. Asta chiar dacă nu sunt multe care ne mai șochează în ziua de astăzi. Charlotte nu avea probleme cu banii. Tatăl ei, cel puțin de patru ani de când sunt eu cu Ilie, săptămânal îi trimitea bani. Sume foarte rezonabile… El e foarte implicat în creșterea tuturor copiilor pe care îi are”, a mai dezvăluit Ioana Năstase.

„E un șoc pentru un părinte”

Charlotte locuiește în Statele Unite ale Americii și a rămas în grija mamei sale, după divorțul părinților. Actuala soție a lui Ilie Năstase nu a cunoscut-o personal pe tânără, însă au vorbit de câteva ori. Ioana Simion nu este de acord cu ceea ce face Charlotte și nici nu vrea să își imagineze cum ar reacționa dacă copiii ei ar lua această decizie.

„Personal nu am cunoscut-o, am vorbit de câteva ori. Îmi pare rău, pentru că am și eu copii. Ferească Dumnezeu, sunt mamă, aș înnebuni! E un șoc pentru un părinte”, a mai spus aceasta.

Ioana Simion se află alături de Ilie Năstase la Paris și spune că soțul ei nu este șocat de faptul că fiica lui și-a făcut cont pe OnlyFans.

„Ilie nu pare a fi șocat, sau dacă e, nu se arată. Eu sunt un om sincer, spun ce văd. Poate el a trăit așa, mai liber…”, a mai spus Ioana Năstase, pentru sursa mai sus menționată.

