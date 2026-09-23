Ana Baniciu și Edy Kovacs trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani, iar în 2023 au devenit soț și soție. Au împreună un băiețel, în vârstă de doi ani și una dintre cele mai discrete căsnicii din showbiz. În cadrul unui interviu, artista a scos la iveală detalii mai puțin știute din familia ei.

Ana Baniciu a dezvăluit că anul viitor fiu el va începe grădinița. „Va merge la grădiniță la anul. Vreau să facă trei ani, am înțeles că asta e vârsta optimă și pentru faptul că noi ne-am mutat cumva atenția în casă și spre el și petrece foarte mult timp cu noi, cred că e ok la trei ani să-l dăm la grădiniță, e absolut ok”, a spus Ana Baniciu pentru Spynews.ro.

Ana Baniciu spune că e o norocoasă că are un băiețel cuminte, încă. Artista dezvăluie că este conștientă de schimbările care vor veni odată cu trecerea anilor.

„Noi cred că suntem amândoi niște părinți ok, buni adică. Încă n-am ajuns la perioada aia în care să ne certăm cu cel mic, adică să ne certăm... în care să fie așa, discuții. Doar ne bucurăm de faptul că e mic și drăguț și inofensiv și nu zice nimic, momentan n-are nicio părere și nicio pretenție. După aia o să vină, știi cum e: copii mari, probleme mari!”, a mai zis cântăreața.