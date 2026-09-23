Europenii cheltuiesc în plus 30 de euro pentru motorină la fiecare alimentare, Europa fiind cel mai puternic afectată de prețurile ridicate ale acestui combustibil dintre toate marile economii, potrivit unei noi analize.

Prețurile motorinei au atins niveluri record la nivel mondial, arată o analiză Financial Times, din cauza perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz și a problemelor legate de livrările din rafinăriile rusești. Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat Ucraina să înceteze bombardarea rafinăriilor din Rusia, pentru că prețurile uriașe pun presiune pe Partidul Republican înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA.

Europenii deja erau săraci, înainte de conflictul din Iran

Cel mai recent sondaj Euroconsumers privind accesibilitatea financiară, realizat înainte de perturbările din Strâmtoarea Ormuz, arăta că aproximativ 30% dintre consumatori întâmpinau dificultăți în acoperirea costurilor cu energia, iar 44% se confruntau cu dificultăți legate de cheltuielile auto.

O analiză a datelor Comisiei Europene, realizată de organizația neguvernamentală europeană Transport & Environment (T&E), a arătat recent că șoferii plătesc acum cu 40% mai mult decât la începutul anului, ceea ce reprezintă un cost suplimentar de aproximativ 30 de euro pentru un rezervor de 50 de litri. Prin comparație, prețurile benzinei au crescut cu 28% în 2026.

La nivelul întregului continent, acest lucru se traduce printr-un cost suplimentar de 203 milioane de euro pe zi pentru motorină, de la începutul conflictului. Această estimare nu a inclus reducerile de taxe la combustibil, care, în cele din urmă, trebuie compensate prin alte măsuri fiscale sau prin contractarea de noi împrumuturi, a precizat ONG-ul.

De ce scumpirea motorinei lovește mai rău Europa decât SUA

Motorina reprezintă peste 40% din consumul de produse petroliere în economia europeană - o pondere mai mare decât în ​​orice altă regiune și dublă față de cea din SUA - ceea ce face economia mai vulnerabilă la creșterile de preț.

„Deoarece transportul nostru rutier se bazează pe motoare cu combustie internă, depindem de o resursă foarte volatilă asupra căreia nu avem niciun control. Electrificarea ne poate face mai rezilienți în situații de criză”, a declarat Juliette Egal, analist principal de date în cadrul T&E.

Ce spune Ursula von der Leyen

UE și-a stabilit obiectivul de a dubla rata de electrificare până în 2040, ajungând la 46% din cerere. O electrificare mai amplă ar putea reduce factura globală pentru importurile de energie cu peste 400 de miliarde de dolari, potrivit unui raport publicat marți de Agenția Internațională pentru Energie.

Imaginea o arată pe Ursula von der Leyen vorbind la un pupitru. Are părul scurt, blond și poartă un sacou verde-măsliniu peste un top de culoare crem. Un colier de perle este vizibil la gât. Fundalul este un steag albastru cu un cerc de stele galbene. Două microfoane se află în fața ei Foto: Profimedia

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat săptămâna trecută că importurile de combustibili fosili au generat costuri suplimentare de 90 de miliarde de euro de la începutul războiului din Iran, „fără a se adăuga nici măcar o singură moleculă de energie”.

Între timp, guvernele din Europa solicită o implicare mai mare a UE pentru reducerea prețurilor la motorină și benzină la pompă.

Franța are cel mai scump carburant și se așteaptă la proteste

Prețurile motorinei din Franța au atins duminică un nou record de 2,41 de euro pe litru, potrivit unei analize AFP. Aceasta a survenit după ce prețurile benzinei și motorinei din UE au atins niveluri record săptămâna trecută, potrivit Comisiei Europene.

La nivelul blocului comunitar, Franța a rămas săptămâna trecută una dintre țările cu cel mai scump carburant. Totuși, prețul mediu al motorinei era de 2,29 de euro la data de 14 septembrie - dată utilizată în raportarea săptămânală a Comisiei Europene. Printre țările care înregistrau prețuri mai ridicate la acel moment se numărau Germania, Olanda, Danemarca și Finlanda, atât în ​​cazul benzinei, cât și al motorinei.

La data de 14 septembrie, prețul mediu ponderat la nivelul UE pentru un litru de benzină era de 2,063 de euro, în timp ce motorina a ajuns la 2,159 de euro pe litru. Ambele valori au reprezentat cele mai ridicate niveluri înregistrate în seria de date a Comisiei, care începe din anul 2005. Precedentul vârf pentru benzină fusese consemnat în 2022, în timp ce motorina s-a mai apropiat de nivelul actual în luna aprilie a acestui an.

Prețurile pentru motorină în Europa, la un nou record

Scumpirile au alimentat tensiunile sociale în multe țări, guvernul francez temându-se de o repetare a așa-numitelor proteste ale „vestelor galbene”, declanșate în 2018 din cauza creșterii prețurilor la combustibil.

Într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele francez Emmanuel Macron a cerut Bruxelles-ului să relaxeze „temporar și în mod excepțional” specificațiile privind calitatea combustibilului. Franța deține aproape o cincime din totalul autoturismelor diesel din Europa, conform datelor furnizate de ACEA, asociația europeană a producătorilor de automobile.

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Macron a afirmat că această măsură ar spori producția rafinăriilor europene cu 5 până la 20 la sută - cifră bazată pe consultări cu rafinăriile franceze - și a reamintit că UE a mai relaxat restricțiile în trecut, în timpul pandemiei de COVID-19.

De asemenea, el a solicitat UE să elimine restricțiile privind utilizarea biodieselului, permițând astfel distribuitorilor să utilizeze amestecul B10 (care conține 10% biodiesel) în locul standardului B7.

De ce e liniște la Comisia Europeană

Comisia Europeană a refuzat să comenteze solicitările lui Macron, însă purtătoarea de cuvânt Anna-Kaisa Itkonen a declarat: „Ideea principală este că, atât timp cât depindem de combustibilii fosili din import, prețurile energiei vor continua să fie volatile... Suntem pregătiți să analizăm și alte măsuri”.

Vulnerabilitatea Europei la prețurile motorinei este o consecință a politicilor care au încurajat utilizarea acestui combustibil în anii '90 și 2000, întrucât eficiența sa sporită conducea la emisii mai scăzute de carbon și la costuri mai mici pentru șoferi comparativ cu benzina. Această tendință a fost abandonată treptat pe măsură ce legătura dintre poluarea aerului și motoarele diesel a devenit tot mai evidentă, în special după scandalul „Dieselgate”, care a scos la iveală faptul că emisiile reale de oxizi de azot ale autoturismelor diesel erau mult mai mari decât cele înregistrate în condiții de testare.

Cu toate acestea, numeroase autoturisme diesel circulă în continuare pe drumuri, iar datele organizației T&E arată că patru din zece mașini din Europa utilizează acest tip de combustibil.

Prețurile țițeiului, care au crescut vertiginos cu aproximativ o cincime în septembrie, au scăzut în ultimele trei zile, însă cotația internațională de referință Brent se tranzacționa în continuare peste pragul de 100 de dolari pe baril în dimineața zilei de luni.

Totuși, prețurile țițeiului reprezintă doar o parte a problemei. Marjele de rafinare în Europa - diferența dintre costul țițeiului și valoarea la en-gros a produselor rafinate obținute din acesta - rămân, de asemenea, foarte ridicate. În timp ce marjele pentru benzină par să fi atins deja nivelul maxim, se preconizează că marjele pentru motorină vor continua să crească.