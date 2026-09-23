Piața imobiliară din București trece printr-o etapă de reașezare, în care cumpărătorii au devenit mult mai prudenți înainte de a semna actele de achiziție. Deși interesul pentru proprietățile rezidențiale rămâne ridicat, factorii economici globali și costurile de creditare influențează direct ritmul în care se închid tranzacțiile în marile orașe din România, potrivit ZF.ro.

Prezent la conferința ZF Office & Rezidențial Summit 2026, Dan Puică, CEO al platformei Imobiliare.ro, a analizat evoluția sectorului imobiliar și modificările apărute în comportamentul cumpărătorilor din București.

Analiza de specialitate arată că durata medie necesară pentru vânzarea unei locuințe a crescut în ultima perioadă, fiind influențată de climatul macroeconomic general.

„Cererea de locuinţe din Bucureşti se menţine puternică, dar perioada de vânzare a crescut uşor, de la o medie de 40 de zile spre 50 de zile, fiind impactată de costurile finanţării, nivelul inflaţiei, conflictele regionale, militare, situaţia globală. Pe viitor o să revenim la ciclu de vânzare pe care le-am văzut şi în anii anteriori”, a declarat Dan Puică.

Nevoile cumpărătorilor și evoluția prețurilor în raport cu salariul mediu

Modul în care românii își aleg viitoarea casă a suferit transformări vizibile în ultimul deceniu. Dacă în perioada 2016-2020 bugetul de referință al căutărilor se situa în jurul valorii de 60.000 de euro pentru un apartament cu două camere, prioritățile fiind legate strict de accesul la transportul în comun, loc de parcare sau centrală termică, perspectivele pe termen lung indică o rafinare a cerințelor. Expertul imobiliar estimează că nevoile fundamentale ale locuirii vor rămâne similare și în deceniul următor, însă soluțiile tehnice și confortul oferit vor fi net superioare.

În prezent, criteriul financiar rămâne factorul decisiv în luarea unei hotărâri, majoritatea clienților orientându-se către zona de buget mediu. Totuși, raportul dintre veniturile populației și costul pe metrul pătrat a ajuns într-un punct de cotitură.

„Principalul criteriu de căutare al unei locuinţe este bugetul şi cea mai mare parte a utilizatorilor caută acel buget mediu. Mai am o părere care poate să fie controversată. Cred că sunt anumite zone unde îţi permit să cumperi metri pătraţi pentru că în România preţul pe metru pătrat şi salariul mediu au recuperat în mod accelerat diferenţele faţă de Europa de Vest. Am ajuns la 1200-1300 euro salariul mediu, a crescut preţul mediu pe metru pătrat”, a explicat Dan Puică.

Blocajul din piață: De ce ezită clienții să plătească mai mult

Deși nivelul salarial din România a recuperat decalajele față de vestul Europei, piața imobiliară se lovește de o neconcordanță între prețurile solicitate de dezvoltatori sau proprietari și infrastructura sau facilitățile oferite de cartierele rezidențiale.

CEO-ul Imobiliare.ro atrage atenția că scumpirile viitoare pot fi justified doar prin îmbunătățirea condițiilor de trai și a mediului urban în care sunt amplasate imobilele.