Gabriela Cristea a transmis un mesaj emoționant de ziua de naștere a fiicei sale, Victoria, care a împlinit 9 ani. Soția lui Tavi Clonda a rememorat momentul în care a devenit mamă.

Fata cea mare a cuplului Cristea-Clonda a împlinit 9 ani. Cu acest prilej, fosta prezentatoare TV a rememorat amintirile din dimineața în care a adus-o pe lume.

În drum spre școală, în mașină, Gabriela Cristea i-a reamintit fetiței sale povestea venirii ei pe lume, un obicei drag pe care îl repetă în fiecare an, dar care de această dată a căpătat o încărcătură emoțională aparte.

Vedeta și-a amintit cu exactitate starea de spirit din ziua în care s-a îndreptat spre maternitate alături de partenerul ei de viață, Tavi Clonda, descriind momentul ca pe o adevărată binecuvântare.

Gabriela Cristea: „Parcă m-am întors din nou în dimineața de acum 9 ani"

„Dimineață, în mașină, am ajuns din nou la povestea zilei în care s-a născut. I-am spus cum mergeam spre maternitate, cât de emoționat era Tavi și câtă bucurie aveam eu în suflet. Îmi amintesc și acum cerul din dimineața aceea, lumina aceea aparte și senzația foarte puternică că Dumnezeu mă ținea de mână. Parcă totul se dădea puțin la o parte ca să trecem noi, spre ea”, a povestit Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.

Reacția micuței Victoria a impresionat-o profund pe vedetă, care a realizat cât de mult a crescut fiica ei.

„A auzit povestea asta de zeci de ori, dar astăzi m-a emoționat felul în care mă asculta. O vedeam cum trăiește și ea emoția mea și, pentru câteva clipe, parcă m-am întors din nou în dimineața de acum 9 ani. Iar acum mă uit la ea și îmi place atât de mult copilul care devine. Îmi place că este sensibilă, empatică, că se împrietenește ușor, că simte oamenii și că își descoperă lumea cu atâta curiozitate”, a adăugat prezentatoarea TV.

Gabriela Cristea: „Ești minunea noastră de la Dumnezeu"

Gabriela Cristea a vorbit și despre sprijinul necondiționat pe care îl va avea mereu din partea întregii familii.

„Victoria, mami, tati și Iris vom fi mereu lângă tine. Nu să trăim viața în locul tău, ci să fim acolo când ai nevoie de noi, să te ținem de mână, să te încurajăm și să-ți amintim mereu cât de iubită ești. La mulți ani, iubirea noastră! Ești minunea noastră de la Dumnezeu și, de 9 ani, viața noastră este mai frumoasă pentru că tu ești lângă noi”, a concluzionat vedeta.