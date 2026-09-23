Mesaj RO-Alert în Tulcea, după ce o dronă a fost detectată la graniță. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Un mesaj RO-Alert a fost trimis marți seara pentru locuitorii din județul Tulcea, după ce radarele MApN au detectat o dronă în apropierea graniței cu România. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol.

Sistemul radar al MApN a detectat o dronă în apropierea graniței cu România

Marți seara, 22 septembrie, sistemul radar al MApN a detectat o dronă în apropierea graniței cu România.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat marți, 22 septembrie, o țintă aeriană ce evolua în nord-estul localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 23.35 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, se menționează într-un comunicat al MApN.

Locuitorii din Tulcea au primit mesaj RO-Alert

Un mesaj RO-Alert a fost transmis pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Aceștia au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul transmis autorităților locale.