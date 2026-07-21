Întrebată ce planuri are pentru perioada următoare, Andreea Bălan spune că vacanța copiilor înseamnă și mai mult timp petrecut împreună. De asemenea, ea îl va însoți pe Victor Cornea la competițiile din străinătate.

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„A început vacanța, fetițele sunt în vacanță, o să plecăm în vacanță cu ele. Și, totodată, eu îl însoțesc pe Victor la turnee pentru că joacă peste tot în lume, așa că pentru mine, mersul la turneele lui înseamnă vacanță.”, a spus Andreea Bălan pentru Wowbiz.

Fiicele Andreea Bălan și-au exprimat deja dorințele cu privire la vara aceasta. „Ba da, și-au făcut listă, deci clar vor la mare, la soare, la piscine și au făcut o listă și cu mersul în parc și cu bicicletele, mi-au prezentat-o înainte să se termine școala și trebuie să respect acea listă. Dar nu se exagerează, pentru că ele sunt fetițe foarte cerebrale și cer ceea ce se poate oferi”, mai spune vedeta.

Andreea Bălan spune că de când fetele au crescut, lucrurile sunt mai ușor de organizat, atunci când vine vorba de vacanțe.

„Sunt mari, se descurcă singure, de multe ori poate vine și buni și ne odihnim, facem cu rândul, da, nu-i nicio problemă. Nu, era mai greu când erau micuțe. Acum la 9 ani și 7 ani, deja nu mai…

Dar nici când erau mai mici… le învățam să se îmbrace singure, să-și poarte de grijă, dacă-și pierd lucrurile… asta e… să-și asume. Adică n-am cocoloșit. Le-am format independente de mici. Da, să-și facă ordine în cameră, în dulap, să aibă grijă de lucrurile lor”, a dezvăluit Andreea Bălan.

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