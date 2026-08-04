Virgil Ianțu a primit titlul după ce în urmă cu aproximativ două săptămâni primarul Dominic Fritz a propus Consiliului Local acordarea acestei distincții pentru șase personalități, printre care și prezentatorul emisiunii „Câștigă România!”.

La scurt timp, consilierii PNL Timiș au venit cu propriile propuneri, printre care Dan Negru și Cristian Chivu.

„Mulțumesc, dar nu merit. Nu am susținut niciodată vreun proiect sau vreun om politic. Astfel de distincții sunt, de obicei, recompense politice acordate celor aflați în viață. Poate mă înșel, nu știu. (…) Nu mă pricep la chestii politice. Și NU mi-ar plăcea. Așa că răsplata prin insigne e insignifiantă. Dar mă onorează gândul. Mulțumesc!”, a scris Dan Negru pe contul de socializare.

Atunci când a urcat pe scenă să își ridice premiul, luni, 4 august, Virgil Ianțu și-a ironizat colegul de breaslă, în stilu-i caracteristic.

„Dragii mei, nu e un moment foarte ușor pentru cine ajunge în această poziție, în această postură. Vreau pentru început să mulțumesc Consiliului Local, să mulțumesc Primăriei, domnului primar, dar să știți că refuz să consider că premiul acesta sau acest titlu este doar al meu. V-ați speriat puțin, știu. Eu măcar am calitatea să pot refuza. Alții refuză ce nu li s-a propus”, a spus Virgil Ianțu.

Primarul Dominic Fritz a subliniat că distincția i-a fost acordată lui Virgil Ianțu „pentru contribuția remarcabilă la promovarea valorilor și imaginii orașului, printr-o activitate culturală și mediatică ce a adus Timișoara în atenția publicului cu profesionalism, respect și atașament”.

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