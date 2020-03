De Livia Lixandru,

Alex Bodi a aruncat bomba și a declarat că a găsit-o pe Bianca Drăgușanu căzută în casă, după ce a luat mai multe pastile. Afaceristul a recunoscut că înșelat-o și că a fost agresiv fizic cu vedeta.

„La București, doamna Bianca Drăgușanu a luat mai multe pastile, la fel am video, am găsit-o la 6 dimineața pe jos. Eu am venit cu un prieten de-al nostru, iar doamna era întinsă pe jos. Eu nu vreau nimic de la tine, eu vreau ca tu să ai demnitate. (…) De ce în toate relațiile ai luat bătaie? Ești prea bună?”, a declarat Alex Bodi, potrivit VIVA!

Bianca Drăgușanu a recunoscut că a luat pastile

După ce Alex Bodi a spus la TV că Bianca Drăgușanu obișnuiește să ia pastile, vedeta a recunoscut acest lucru. Afaceristul susține că are filmări cu fosta lui soție când era căzută în casă.

Bianca Drăgușanu este dezamăgită de comportamentul lui Alex Bodi și crede că acesta vrea să o șantajeze. Cei doi mai au multe de împărțit, chiar dacă pe 10 martie au semnat actele de divorț.

„E foarte urât ce faci. Tu vrei să mă șantajezi. Eu am trăit în casă cu un om care m-a filmat non-stop. Da, am adormit lângă pat.

Am luat pastile de somn, pentru că eram nefericită și omul m-a găsit. Eu nu am vicii. Nu beau, nu fumez. Pot să iau ce pastile vreau. Este vina mea că am acceptat acest compromis”, a spus Bianca Drăgușanu în cadrul aceleiași emisiuni.

