Replici dure între artistul Gheorghe Turda și fosta iubită, Nicoleta Voicu. „A întrecut orice limită a bunului simț”

„Două încercări am avut în dragoste, acum nu mai am încredere în femei, pentru că întotdeauna aparențele înșală.

Mă deranjează și le interzic categoric să se mai folosească de numele meu pe unde merg. Se folosesc toate de numele meu ca să devină vedete”, a declarat Turda, în emisiunea Mirelei Vaida, de la Antena 1.

Gheorghe Turda a mai declarat, în aceeași emisiune, că fosta iubită Nicoleta Voicu a stat cu el pentru faimă.

„De 10-11 luni, eu nu mai am nici o relație cu cea de-a doua iubită. Nu am pus prea tare de suflet când ne-am despărțit, pentru că am știut că a stat cu mine din interes, pentru faimă. Cea de-a doua chiar îmi scotea ochii că ea era dintr-o familie înstărită”, a mai spus Turda.

„Totul până la familia mea”

Nicoleta Voicu a reacționat pe contul de socializare și a postat un mesaj acid la adresa celebrului artist de muzică populară.

„Totul până la familia mea! Am ascultat inepțiile acestui om, cu care face turul televiziunilor pe 2021, dar a întrecut orice limită a bunului simț. Din declarațiile lui în emisiune:

„Cea de-a doua care se lăuda tot timpul și punea pe tapet ideea că ea e dintr-o familie înstărită și susținută. Eu n-am verificat treaba asta….!” Doamne, cum de-l mai rabdă Dumnezeu pe acest om?! Cum poți să-mi jignești familia în halul ăsta?!

Nu ți-e rușine obrazului, fiindcă ai fost în casa părinților mei, ai fost tratat omenește și dumnezeiește?! Ai fost respectat, ai stat la masă, ai intrat într-o curte și casă curată ca grădina lui Dumnezeu.

Toată viața ai verificat viețile altora și ai găsit doar răul, binele nu e pentru tine, omule! Nu ți-e rușine obrazului să-mi umilești familia în halul ăsta?”, a fost reacția promptă a cântăreței, pe Facebook.

