Ester Peony, care a câștigat finala națională Eurovision 2019 și va reprezenta România la concursul de la Tel Aviv este o tânără artistă și compozitoare.

Ester Peony s-a înscris la Eurovision pe ultima sută de metri. Din ultima piesă trecută pe liste, „On a Sunday” a devenit. cea care contează. Cea care va reprezenta România în competiţie. Ester se pregăteşte acum intens. Dar are şi alte planuri. Vrea să scoată în viitor câteva cover-uri ale unor melodii cunoscute. „Lucrez la un album care e în mood-ul mai dark cum e On a Sunday și îmi doresc să vizitez Egiptul, America. Și tot ce ține de muzică pe mine mă face fericită”, a declarat artista potrivit Observator.tv.

Cântăreața a dezvăluit și secretul numelui său de scenă. Îmi spunea mama ca avea o prietena pe care o chema Ester care traia in America si cred ca de acolo i.a venit inspiratia. iar peony inseamna Bujor in engleza, am mai spus asta, si pe mama o cheama Bujorica.

