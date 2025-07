Terasa Sirena, din Neptun, zona „La Steaguri”, era cândva o prosperă afacere de familie. Acum, Rică Răducanu spală pe jos, mătură, servește clienții și se pozează cu turiștii.

„Nu mai merge, tată, afacerea, anul acesta e rău de tot. Mai vin turiștii, vreo 2-3, pe la orele prânzului, mănâncă o ciorbă, fac o poză cu mine, și pleacă. De bacșiș, ce să mai vorbim, este istorie, nu mai e ca odinioară, numai barosanii mai lasă câte ceva. Acum toți au banii drămuiți, mulți mănâncă din traistă, își cumpără mâncare de la alimentara, își fac câte un sendviș.

O ciorbă costă în jur de 20-25 de lei, la toate localurile de la malul mării. E mult pentru turiștii cu bani puțini. Eu am fost aici, vară de vară, am și măturat, am spălat pe jos, am servit, am stat la povești cu clienții, i-am întâmpinat, am făcut tot ce este posibil. Din păcate, ca să mănânci la un local a devenit un lux pentru români”, a declarat Rică Răducanu, pentru Click!

Costică bucătarul, verișorul lui Rică Răducanu, a dezvăluit ce prețuri găsim în restaurantul lui Rică.„Avem în meniu și bunătăți tradiționale, nu s-au scumpit cu mult, cu un leu până la patru lei. Un mic costă 5 lei, cam ca în Piața Obor, ciorba de burtă este la prețul de 25 de lei, anul trecut era 22 de lei, deci o majorare cu trei lei.

Ciorba de pește era la 20 de lei, acum costă 24 de lei. Iar pomana porcului, cu carne și mămăliguță costă 35 de lei, e cât în 2024. Acest local este o afacere de familie, Rică este administrator-șef, el ne spune ce să facem, se ocupă și de turiști, le dă autografe. Lumea vine și de dragul lui, aici, la noi, dar și pentru mâncarea delicioasă, o facem cu suflet”, a spus bărbatul.