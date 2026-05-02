Casa se oferă gratis, terenul rămâne la proprietari

Clădirea a fost construită în 1928 după planurile arhitectului Richard Riemerschmid, o figură importantă a arhitecturii reformiste din Germania și reflectă un stil simplu, funcțional, cu multă lumină și materiale naturale, fiind considerată o piesă de patrimoniu.

Și pentru că proprietarii doresc să păstreze terenul, cei interesați trebuie să demonteze integral clădirea, să o transporte și să o reconstruiască într-o altă locație. Nu este o opțiune, ci o obligație legală, impusă de reglementările de conservare, care interzic demolarea sau abandonarea construcției.

Casa este realizată integral din lemn, ceea ce permite, cel puțin teoretic, demontarea și reasamblarea ei.

Cât ar costa demontatul și mutatul

Deși locuința este „gratuită”, costurile reale sunt considerabile. Doar demontarea și transportul sunt estimate la aproximativ 50.000 de euro. La această sumă se adaugă alte cheltuieli importante pentru fundație, racorduri la utilități și reconstrucție, care pot ajunge între 100.000 și 150.000 de euro.

Agentul imobiliar Oliver Herbst a explicat pentru sursa citată că structura din lemn face posibilă mutarea, dar nu reduce semnificativ costurile totale, iar costurile de peste 150.000 de euro sunt foarte mici în comparație cu prețurile unei locuințe în München.

De ce se dă casa gratuit

În spatele ofertei se află o situație complicată. Două surori, care au moștenit proprietatea, se confruntă cu taxe mari și restricții legate de construcție. Vânzarea în forma actuală este aproape imposibilă, așa că aceasta a fost singura soluție de a păstra intactă casa pe care nu o mai doresc.

Chiar și cu aceste cerințe, deja cel puțin 30 de persoane au contactat vânzătorul, potrivit sursei citate și doi potențiali cumpărători sunt deja pe lista scurtă. Este vorba despre proprietari de castele care ar vrea să folosească vila ca spațiu pentru evenimente.

„Ar fi minunat, pentru că atunci casa ar fi deschisă publicului”, a spus agentul imobiliar.

Pentru cei dispuși să investească timp și bani, oferta poate deveni o oportunitate rară de a deține o locuință cu valoare istorică.

