Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții

În showbizul românesc, imaginea joacă un rol esențial, iar multe vedete au ales să apeleze la intervenții estetice pentru a-și îmbunătăți aspectul sau pentru a scăpa de anumite complexe. Unele transformări sunt subtile, însă altele sunt atât de radicale încât celebritățile abia mai seamănă cu cele de la începutul carierei.

De la buze voluminoase și trăsături perfect conturate, până la siluete remodelate, investițiile în imagine au ajuns la zeci sau chiar sute de mii de euro.

Brigitte Pastramă, transformări de aproximativ 100.000 de euro

Brigitte Pastramă este una dintre cele mai cunoscute vedete când vine vorba despre intervenții estetice. De-a lungul anilor, fosta soție a lui Ilie Năstase a apelat la numeroase proceduri, recunoscând deschis că acestea fac parte din investiția în imaginea sa.

Printre intervențiile sale se numără:

  • implanturi mamare (modificate de mai multe ori)
  • implant fesier
  • rinoplastie
  • injectări și corecții ale buzelor
  • lifting facial și remodelări
  • tratamente constante cu botox

„Nu am ascuns niciodată intervențiile chirurgicale, dar nu am avut niciodată vreo liposucție… niciunde! Dragii mei, ca să nu mai îmi băgați în «cont» tot felul de operații la tot felul de prețuri, vă spun eu cum stă treaba: Primul implant mamar a fost în 97, (2.000 €) l-am shimbat de 2 ori, deoarece am născut de două ori de atunci, (5.500 €). Am o rinoplastie, făcută de renumitul dr. Hakan Gence de la Esteworld, deoarece am suferit o ruptură de piramidă nazală în 2009, în urma faptului că am fost agresată de tatăl Sarei, (2.500 €). Mi s-au augmentat în 2002 buzele la Timișoara cu o bioalcamidă, care mi-a migrat în toată fața și s-a capsulat și am reușit să mi-o scot în 2013 în Germania, la TKlinik, dr. Tiklea Marian – operația a durat 9 ore, prin laparoscopie și a fost cea mai scumpă și dificilă (10.000 €)”, spunea fosta soție a lui Ilie Năstase.

Și a continuat: „Mai am un implant de sprâncene pentru care am optat în 2019 (2.000 €) și l-am făcut în Turcia, acolo unde am făcut și o operație de implant fesier, în 2018 (5.500 €)”.

Bianca Drăgușanu, peste 30 de intervenții estetice

Bianca Drăgușanu este, probabil, vedeta cea mai asociată cu transformările radicale. A recunoscut că a trecut prin peste 30 de intervenții estetice și nu ascunde acest lucru.

Printre proceduri:

  • implant mamar și schimbarea implanturilor
  • implant fesier
  • rinoplastii multiple
  • volumizare buze și lip lift
  • lifting facial
  • liposucție și contur corporal
  • tratamente injectabile pentru întreținere

Vedeta vorbește deschis despre aceste intervenții și le consideră parte din stilul său de viață. „Eu, de-a lungul timpului, nu am regrete, că nu am. Dacă am făcut ceva de care îmi pare rău, asta e, o trec la nefăcute, nu mai facem, învățătură de minte, dar să știți că am și câteva regrete, poate două, ceea ce nu e neapărat mult, dar sunt grave. Regret că mi-am tatuat sprâncenele și regret că mi-am tatuat buzele. Nemachiată, sprâncenele mele au o culoare de verde-albăstrui, mov, gălbui, curcubeu”, a spus Bianca Drăgușanu, pe contul ei de Instagram.

Ce operații estetice are Andreea Bălan

Andreea Bălan este în lumina reflectoarelor încă din adolescență, iar transformările sale au fost atent observate de-a lungul anilor. De la imaginea de la începutul carierei, când avea un look natural și trăsături mai delicate, artista a trecut prin schimbări vizibile, adaptându-și stilul și aparițiile la tendințele actuale din showbiz.

În timp, Andreea Bălan a apelat și la intervenții estetice, printre care implantul mamar și rinoplastia, pentru a-și contura mai bine trăsăturile și silueta. Chiar dacă schimbările sunt evidente, artista a reușit să își păstreze identitatea și să rămână una dintre cele mai apreciate prezențe din muzica românească.

„Evident că îmbătrânim cu toții și ne mai facem mici ajustări, dar nu trebuie expuse aceste ajustări și nu trebuie exagerate. Nu trebuie exagerat deoarece Instagramul promovează fetele astea… nu trebuie să exagerezi. Folosesc creme foarte bune”, a spus Andreea Bălan pe YouTube.

Pe canalul său de YouTube, cântăreața a recunoscut că și-a operat nasul. „Eu am. E frumos”, a spus Andreea Bălan despre operația de rinoplastie

Adelina Pestrițu a renunțat la implantul mamar

Adelina Pestrițu a apelat în 2016 la implanturi mamare, însă, în timp, a decis să renunțe la ele din motive de sănătate și estetică. Vedeta a mărturisit că dimensiunea acestora îi provoca dureri de spate și crea disproporții la nivelul siluetei, motiv pentru care a ales să le scoată. Pe lângă această intervenție, influencerița a mai trecut și printr-o rinoplastie, dar și prin proceduri non-invazive, precum injectările cu acid hialuronic și botox.

„Fetelor, am rămas datoare cu un subiect pe care vreau să-l dezbatem aici pentru că au fost multe întrebări. (…) Da, am botox. Nu e un subiect tabu. Am impresia că ne e frică să vorbim despre botox, despre operații. E 2023 și încă e gândirea asta. Eu nu aș vrea să mai fie. Trebuie să ne simțim bine în pielea noastră. Bun, vorbim despre operații estetice. (…). Știi care e problema, de fapt, cred că multe fete ar fi foarte deschise pe acest subiect.

Eu nu am simțit nevoia să fiu de la început pentru că societatea în care trăim e gata să ne judece în orice moment, indiferent ce ai face, mai ales când e vorba despre operații estetice. Aruncă cu hate doar așa pentru că ți-ai permis să intri în cabinetul medicului estetician. (…) De ce să trăim așa? Asta am vrut și asta am simțit. O să o fac de câte ori simt eu și vreau. Și eu am trăit cu teama asta la început. (…) Nu este nimic greșit. Mai rușinos este să spui la sfârșitul vieții că ai trăit după părerea oamenilor și după cum au vrut ei. (…) Să mergi să repari niște lucruri nu mi se pare deloc rău”, a spus Adelina Pestrițu pe Instagram.

Mihaela Rădulescu, criticată pentru operațiile estetice

Deși a fost mereu deschisă în privința intervențiilor estetice, Mihaela Rădulescu nu a fost ocolită de critici. De-a lungul timpului, vedeta a fost acuzată că ar fi exagerat cu schimbările de look, însă a declarat că nu a lăsat comentariile răutăcioase să o afecteze. Mihaela Rădulescu a recunoscut că a apelat la rinoplastie și implant mamar, considerând aceste intervenții drept alegeri personale care o ajută să se simtă bine în pielea ei.

„Nu mă interesează că sunt criticată pentru operaţiile estetice. E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus şi pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical la doctorul Constantin Stan, am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecţii intravenoase, le povestesc pe toate. Când mi-am schimbat nasul, a ştiut toată ţara. Deci, ceea ce am simţit nevoia să fac am făcut, nu am găsit de cuviinţă să dau explicaţii suplimentare. Cui m-a întrebat i-am explicat. Cine vrea să povestească şi să inventeze operaţii care n-au existat, aia înseamnă deja răutate şi prostie. Cine vrea să afle o poate face foarte simplu, iar eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi şi spre binele nostru. Şi le fac de câte ori o să am chef”, spunea vedeta.

Gina Pistol a bifat mai multe intervenții estetice

Gina Pistol a apelat recent la medicul estetician pentru o nouă schimbare de imagine, chiar înainte de începutul anului. Vedeta a stârnit curiozitatea fanilor după ce a apărut pe rețelele de socializare purtând un corset, indiciu că ar fi trecut printr-o intervenție precum un implant sau o liposucție, fără a oferi însă detalii. De-a lungul timpului, nu a evitat procedurile estetice, recunoscând că are o intervenție la nivelul nasului și mai multe la buze. La 45 de ani, partenera lui Smiley spune că nu regretă schimbările făcute, considerând că acestea au ajutat-o să se simtă mai bine și să își îmbunătățească imaginea.

„Merită să suferi, dacă o faci cu cap. Dacă însă iei o decizie greşită, suferi apoi şi să repari. Atunci când suferi o intervenţie chirurgicală iar rezultatul nu este cel dorit, este foarte neplăcut. După problema de la buze, mi-am mai făcut încă două operaţii estetice: mi-am redus volumul buzelor şi mi-am pus cartilaj la nas. Cu siguranţă voi mai apela la operaţii, mai ales că tehnologia ne permite. Vrem să păcălim timpul şi, dacă se poate, de ce să nu facem acest lucru?!”, spunea Gina Pistol.

