Prima librărie fără cărți s-a deschis la New York

Audible, platforma de audiobook-uri deținută de Amazon, a inaugurat vineri, la New York, un concept inedit: „librăria fără cărți”. Denumit „Audible Story House”, spațiul temporar este amplasat în Lower East Side, Manhattan, și va fi deschis publicului timp de o lună.

Cum funcționează prima librărie fără cărți din lume

În loc de rafturi pline cu romane și miros de hârtie, vizitatorii găsesc casete audio pe care le pot introduce în playere speciale pentru a asculta fragmente din audiobook-uri.

Pentru accesul la versiunile complete, utilizatorii trebuie să folosească aplicația mobilă Audible, care oferă diverse opțiuni: abonamente plătite, achiziții individuale sau acces gratuit pentru utilizatorii Amazon. Compania a fost profund afectată de evoluția AI, astfel că în toamna anului trecut, Amazon a anunțat că dă afară 30.000 de angajați.

„Este o idee puțin nebunească”, a declarat Bob Carrigan, CEO-ul Audible, în timpul unei prezentări, adăugând: „Ne-am întrebat cum am putea da viață cărților audio într-un mediu în care poți descoperi noi opere și întâlni oameni care, la fel ca tine, sunt interesați de marile povești”, a mai precizat el.

Cum arată prima librărie fără cărți, deschisă la New York

Spațiul este gândit ca un loc de întâlnire pentru pasionații de audio, incluzând un bar la etaj și o sală de ascultare dotată cu difuzoare, unde vizitatorii se pot relaxa.

De asemenea, există un „Listening Bar” interactiv, cu un „Story Tender” – o persoană pregătită să recomande audiobook-uri personalizate în funcție de preferințele fiecărui client.

„Audible Story House” își propune „să se bazeze pe nostalgia și sentimentul de comunitate asociate universului cărților, adaptându-l în același timp la vremurile actuale”, conform reprezentanților companiei, citați de News.ro.

„Cititorii” au la dispoziție mai multe evenimente în librăria fără cărți din New York

Pe parcursul lunii în care va fi deschis, spațiul găzduiește numeroase evenimente, inclusiv mese rotunde și întâlniri cu autori celebri, oferind o ocazie unică de a interacționa direct cu creatorii de conținut audio.

Audible și-a propus să atragă în special publicul tânăr, descris ca fiind „saturat de conținut digital” și în căutare de experiențe în lumea reală.



Această inițiativă vine pe fondul unei creșteri spectaculoase a pieței de audiobook-uri: vânzările din Statele Unite au atins 2,22 de miliarde de dolari în 2024, aproape dublându-se în ultimii cinci ani (+85%), conform Asociației Americane a Editorilor de Audio (APA).

