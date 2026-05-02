Focul a fost localizat înainte să se extindă la o clădire învecinată, iar 20 de persoane au fost evacuate din restaurantul La Cocoșatu.

„Am fost solicitați să intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un restaurant situat pe strada Neagoe Vodă. Incendiul se manifestă la nivelul acoperișului, cu posibilități de propagare la o clădire învecinată”, a anunțat ISU București-Ilfov.

Focul a afectat aproximativ 5 metri pătrați din acoperiș, în zona tubulaturii de evacuare a fumului. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

La fața locului au intervenit opt autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenții la înălțime, două ambulanțe SMURD și Detașamentul Special de Salvatori. După localizarea incendiului, trei autospeciale și Detașamentul Special au fost retrase.

