Traficul a fost blocat pe A1 după ce o dubă a luat foc

Trafic a fost blocat pe Autostrada A1, la kilometrul 93+800, în zona localității Căteasca, județul Argeș, din cauza unui incendiu care a izbucnit la o dubiță. Șoferul a reușit să iasă și să parcheze autoutilitara pe banda de urgență pe sensul spre Pitești, informează Centrul INFOTRAFIC.

Circulația este complet oprită pe sensul spre Pitești și restricționată pe banda a doua în direcția București. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona sau să aleagă rute alternative. Conform estimărilor, traficul a fost reluat în condiții normale după ora 13.30.

Șoferul dubiței a reușit să iasă la timp din mașină

Incidentul, semnalat în jurul orei 13.15, nu s-a soldat cu victime, potrivit portalului de știri locale E-pitesti.ro. Flăcările au cuprins violent compartimentul motor al vehiculului, provocând degajări masive de fum vizibile de la distanță.

„Echipajele de pompieri intervin pentru lichidarea incendiului”, au transmis autoritățile, menționând că nu există încă informații despre cauza declanșării focului.

