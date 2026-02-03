Andreea Ibacka demonstrează constant că mâncarea gustoasă poate fi și nutritivă. Soția lui Cabral pune accent pe preparate ușoare, pline de vitamine și ușor de digerat, potrivite atât pentru cei mici, cât și pentru adulți.

Cum se prepară somonul cu smântână și parmezan

Iată că începutul acestei săptămâni a găsit-o în bucătărie. De această dată, alegerea a fost somonul, un pește extrem de apreciat pentru beneficiile sale, dar și pentru versatilitatea în gătit. Somonul este recunoscut pentru conținutul bogat de proteine, acizi grași esențiali, vitamine din complexul B, dar și minerale importante precum magneziul și potasiul. În plus, este sățios, dar prietenos cu silueta, oferind energie și susținând un stil de viață echilibrat.

„Somonul e gustos oricum ar fi preparat. Sălbatic, să fie și sănătos. Sushi lover? Yes, I am, all the way. Pe grătar, simplu, cu puțină lămâie? Un deliciu. La cuptor, elegant, pentru musafiri? Arunc şi nişte legume alături pentru un mix de savoare. Dar astăzi l-am preparat in tigaie, cu sos. Somon fericit, cu sos alb cremos în care să tot înmoi pâine până-i farfuria curată”, a scris Andreea Ibacka pe Facebook.

Preparatul poate fi savurat atât la prânz, cât și la cină, iar rețeta este ideală pentru cei care vor o masă rapidă, dar cu gust sofisticat. Elementul-cheie al sosului este parmezanul, care îi oferă consistență și o aromă intensă, transformând preparatul într-o adevărată delicatesă.

Ingrediente:

File de somon sălbatic

Ulei de măsline

Sare

Unt

Usturoi

Smântână pentru gătit

Parmezan

Condimente

Mod de preparare:

Pasul 1: Fileurile de somon se ung cu ulei de măsline și se asezonează cu sare și piper. Se rumenesc într-o tigaie încinsă, câteva minute pe fiecare parte, până capătă o crustă aurie.

Pasul 2: Se adaugă untul și usturoiul, urmate de smântâna pentru gătit. Sosul se lasă să fiarbă ușor, amestecând periodic. La final, se presară parmezanul ras și condimentele preferate. Somonul se servește imediat, acoperit cu sosul alb cremos. Poftă bună! 🍽️

