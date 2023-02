„Totul se schimbă când ai un copil”, a spus pentru Vogue Rihanna, care a dezvăluit că este din nou însărcinată, în timpul concertului din pauza Super Bowl 2023.

Pentru prima dată de când a născut primul copil, cântăreața în vârstă de 34 de ani apare în ipostaze intime, alături de familia ei. Chiar pe copertă e pozată alături de A$AP Rocky, care o ține pe artistă de mână, iar pe celălalt braț îl are pe fiul lor.

Alte fotografii au fost publicate de artistă pe conturile ei oficiale de Facebook, Instagram. În una dintre poze Rihanna apare cu băiețelul pe pat, iar în alta e surprins doar micuțul, care privește fix către aparatul de fotografiat.

Fanii cântăreței au fost în extaz la vederea pozelor cu Rihanna și familia pentru revista Vogue. Aceștia au distribuit în număr mare imaginile pe rețelele de socializare, dar au și reacționat, milioane de like-uri a primit artista din partea celor care o urmăresc. Spre exemplu, pe Facebook, la poza cu fiul ei, Rihanna are un milion și jumătate de aprecieri.

E însărcinată cu al doilea copil

Rihanna este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Artista a anunțat vestea odată cu apariția sa de duminică, 12 februarie, în show-ul din pauza Super Bowl. Aceasta a urcat pe scenă și și-a arătat burtica de gravidă în fața unui public global de milioane de oameni, pe stadionul State Farm din Glendale, Arizona, unde s-au înfruntat Philadelphia Eagles și Kansas City Chiefs.

Îmbrăcată într-o salopetă roșie, Rihanna a început spectacolul suspendată pe o platformă deasupra terenului, în timp ce a cântat hitul „Bitch Better Have My Money”. Platforma a coborât apoi spre teren, unde cântăreața s-a alăturat pe scenă unui grup de dansatori în alb.

Rihanna și-a continuat show-ul cu melodii precum „Where Have You Been”, „Only Girl in the World”, „We Found Love”, „Rude Boy”, „Work”, „Wild Wild”, „Blow it Up”, „All of the Lights”, „Run this Town”, „Umbrella” și „Diamonds”.

Așadar, anul acesta, Rihanna și A$AP Rocky, cu care are o relație din 2021, vor deveni părinți pentru a doua oară.

