De Denisa Macovei,

Chiar dacă toată vara a muncit in fiecare zi, de dimineața până seara, la mare, Rocsana Marcu nu a avut timp nici măcar două zile pentru a se putea relaxa la soare, fiind astfel singura nebronzată din gașca ei de prietene. Din acest motiv, dar și pentru că nu mai avusese o vacanță de vreo 13 ani, o prietenă apropiată a anunțat-o că i-a cumpărat bilet de avion cu destinația America și că nu vrea să audă nicio scuză, ci o așteaptă să se bronzeze împreună în Las Vegas.

„Toată vara am stat la mare, am stat trei luni pentru că am avut un contract acolo, dar nu am avut timp de plajă pentru că lucram de dimineața până noaptea târziu că mă ocupam și de organizarea evenimentelor. După ce am terminat contractul am pleacat în America un am reușit să mă bronzez un pic. Am fost o săptămână în Las Vegas, am stat cu prietena mea, Silvia Pop, la plajă. Numai asta am făcut o săptămână: plimbări și plajă”, ne-a povestit Rocsana.

A plecat cu o valiză și s-a întors cu 4



Simțindu-se vinovată față de cele două fiice ale sale, Mayra și Indira, Rocsana Marcu a revenit din vacanță încărcată cu o sumedenie de cadouri pentru micuțele ei. „A fost cadou de ziua mea de naștere, dar nici nu voiam să plec pentru că nu mai plecasem în vacanță de când am copiii, am mai plecat dar cu munca, să cânt și să vin cu banii acasă. Așa că am plecat doar cu o valiză, în schimb când am ajuns acolo m-a dus pe la niște magazine numai cei care locuiesc acolo le știu și bineînțeles că am venit cu 4 valize acasă pentru că am găsit foarte multe lucruri pentru copii. Pentru mine am luat cred că două costume de scenă. În rest numai pentru copii”, ne-a povestit Rocsana, mărturisindu-ne că Mayra și Indira, la cei 12 și 7 ani, știu exact ce doresc să le cumpere mama lor.

Recomandări Reacția lui CTP, după ce Iohannis a anunțat că nu participă la o dezbatere cu Dăncilă

„Fetițele mele se mulțumesc cu puțin, dar în același timp pentru că se pricep foarte bine, din păcate, la internet, cunosc tot ceea ce este nou și își doresc și ele. Eu am aflat de la fetițele mele ce înseamnă Airpods, noul model de Iphone sau nu știu știu ce Ipad de nu știu câți bani. Ele îmi spun absolut totul. Încerc să le explic că unele gadget-uri nu sunt pentru ele, sunt unele de costă mai mult de 1000 de euro. Chiar dacă încerc să le cumpăr ceea ce își doresc, mă fac foarte fericită. Sunt atât de mândră de ele pentru că au note bune la școală. Nu le condiționez, pentru că urăsc să fiu genul ăla de părinte care le spune copiilor că dacă iau nu știu ce note sau fac nu știu ce le cumpără cadouri, în schimb am reușit să le fac pe ele responsabile. Au crescut, sunt măricele, deja cea mare are 12 ani, cea mică 8 ani și sunt niște copii minunați. Aș minți să zic că nu le fac poftele, dar niciodată nu au fost exagerate. Adică le spun că nu am bani, că nu sunt evenimente, ele înțeleg”, ne-a mai spus Rocsana Marcu.

VIDEO: Bogdan Sorocan

Citeşte şi:

Au ales să-și crească doar ele copiii. Cine sunt mamele singure din România și ce relații au cu foștii parteneri

Rocsana Marcu, topless la plajă. „Pot să-mi pierd sutienul, dar niciodată mintea”

VIDEO EXCLUSIV/ Rocsana Marcu vrea să facă o organizație de femei. „Întotdeauna am fost atrasă de politică”

GSP.RO VIDEO Giovanni Becali și cafelele de 100 lei » „Recent s-a întâmplat. A îmbătrânit, dar tot stilul ăla bagabonțesc îl are”

HOROSCOP Horoscop 13 noiembrie 2019. Risc de neînțelegeri pentru Tauri