Ionuț Vulpe a plecat din Guadelupa spre România cu două zile înainte de meciul de la Craiova

Povestea aventurii lui Ionuț Vulpe a început în data de 15 mai, atunci când a fost condus de familie la Aeroportul din Guadelupa, de unde urma să ia primul avion. În total, suporterul Universității Craiova avea de parcurs 9.000 de kilometri ca să ajungă în tribune la meciul din Bănie.

Încă de la momentul plecării, Ionuț a fost optimist și a știut că „titlul e în Bănie”. Bărbatul s-a fotografiat cu tricoul Universității Craiova și fularul alb-albastru în fața aeroportului, de unde a transmis și un mesaj jucătorilor și fanilor:

„Leilor, să pot fi Duminică alături de voi, aventura mea începe acum pe ruta Guadeloupe–Martinica–Paris–București–Craiova: un total de 9000 km și 32 de ore de drum. Simt ca, pentru a câștiga campionatul trebuie să fiu pe Oblemenco, să strig alături de voi: Hai Craiova!

Dorința lui Dumnezeu ca noi să fim sus este mai puternică decât a celor care ne vor jos!

Toată lumea știe: titlul e-n Bănie”, a scris Ionuț Vulpe, în prima postare de pe Facebook.

Ionuț Vulpe, în fața Aeroportului din Guadelupa, cu tricoul Universității Craiova la plecarea spre România. Foto: Facebook / Ionuț Vulpe

Românul a parcurs 9.000 de kilometric în 32 de ore până la Craiova

În seara zilei de 15 mai, pentru românul care urma să își susțină echipa la Craiova a venit primul popas, în Martinica. Bărbatul și-a făcut un selfie în aeroport, pe care l-a distribuite pe Facebook.

Între timp, povestea călătoriei sale de 32 de ore până în România a devenit virală și a strâns mii se reacții. Internauții și suporterii Universității Craiova i-au lăsat sute de comentarii de susținere și i-au urat călătorie plăcută.

Suporterul Ionuț Vulpe a avut prima escală din drumul de 9.000 de kiloemtri în Martinica. Foto: Facebook / Ionuț Vulpe

Ionuț a documentat fiecare moment și l-a distribuit pe rețelele sociale. Zborul din Martinica până în Franța a durat aproximativ 9 ore și a început cu un mesaj de susținere postat de Ionuț pentru jucătorii de la Universitatea Craiova.

„Distanța până la voi dispare când Duminică veți fi eroi! Hai Craiova”, a scris Ionuț în dreptul postării pe care a făcut-o la plecarea din Martinica.

Românul a trecut prin patru aeroporturi ca să ajungă la Craiova

În Franța a ajuns sâmbătă, în jurul orei 13:00, după cum arată postările din mediul online. Ionuț Vulpe nu s-a a continuat să-și documenteze călătorie până în Dolj cu o serie de fotografii. Bărbatul a distribuit inclusiv imagini cu cerul alb-albastru și le-a transmis jucătorilor de la Universitatea că „Chiar și cerul știe, titlul e în Bănie”.

Cât încă era în Franța, Ionuț a imortalizat momentul și s-a fotografiat cu tricoul Universității Craiova, chiar lângă pistă. A profitat de ocazie și le-a transmis un mesaj clar suporterilor.

„Maine ne asteapta un meci, pentru a face istorie, noi ca suporteri, voi ca fotbalisti! Hai Craiova! Sa vina titlul in Banie”, a scris el, în dreptul postării.

Românul a ajuns la meciul de la Craiova după 34 de ore pe drumuri

Ionuț Vulpe le-a arătat suporterilor de înseamnă susținerea pentru echipă. Românul a ajuns la Craiova după 34 de ore pe drumuri, a trecut prin patru aeroporturi și a călătorit 9.000 de kilometri, dar s-a asigurat că nu lipsește din tribunele de pe Ion Oblemenco.

„Leilor, dacă eu am venit de la 8.500 km, am trecut prin 4 aeroporturi, am schimbat 3 avioane și, după 34 de ore, am ajuns aici, voi nu aveți voie să lipsiți! Trebuie să fim 30.000 de oameni în stadion, iar la finalul meciului încă 20.000 afară, să sărbătorim titlul de campioni! Trebuie să arătăm la întreaga Romanie.

Ionuț, suporterul Universității Craiova, în fața Stadionului Ion Oblemenco înainte de meciul cu Universitatea Cluj. Foto: Facebook / Ionuț Vulpe

Ce se întâmplă atunci când titlul vine în Bănie! Dorința lui Dumnezeu ca noi să fim sus este mai puternică decât dorința celor care ne vor jos”, a scris Ionuț Vulpe, în ultima postare de pe Facebook.

Universitatea Craiova a cuverit titlul și este noua campioană a României

Universitatea Craiova a cucerit titlul de campioană a României și a reușit eventul, după ce a câștigat și Cupa României în aceeași săptămână, performanță istorică pentru clubul din Bănie.

Atmosfera de sărbătoare s-a declanșat pe stadionul „Ion Oblemenco”, după victoria categorică, scor 5-0, obținută în fața Universității Cluj în meciul decisiv al sezonului.

