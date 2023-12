O bună perioadă, Romanița Iovan l-a ascuns pe Albert de ochii publicului, dar acum nu îl mai ferește, merg împreună la emisiuni de televiziune, la evenimente sportive, mondene, chiar și la cea mai recentă petrecere a revistei ELLE România mama și fiul au făcut furori la Palatul Parlamentului.

Pe când avea 42 de ani, creatoarea de modă la născut pe Albert Iovan. Acum, ea are 59 de ani și face eforturi pentru a se menține în formă. „Suntem un fel de mamă și frate… Este într-adevăr o luptă pentru mine să mă mențin o mamă tânără, având în vedere că l-am făcut la 42 de ani.

El are 17 ani, este născut de ziua mea, iar la anul va face 18. 18 ani plus 42 înseamnă 60. Eu la anul voi face 60 de ani, dar este un număr care nu are nicio legătură cu sufletul meu. Asta este! Mă bucur pentru cei 18 ani ai săi, dar mă bucur și pentru cei 60 de ani ai mei.

„Albert va face 18 ani, mai are puțin, se va duce la facultate, va fi un om liber”

Am zis întotdeauna, că în momentul în care Albert va face 18 ani, mai are puțin, se va duce la facultate, va fi un om liber, iar eu voi fi o mamă liberă. Va putea călători oriunde în lumea aceasta, inclusiv acolo unde va fi student. O să îi fac niște vizite. Cred că orice mamă este mândră de fiul ei, dar eu sunt de un milion de ori mai mult”, a declarat Romanița Iovan pentru Impact.ro.

Întrebat ce sfat prețios a primit de la mama lui, Albert Iovan a explicat: „Cred că, într-un fel, nu am primit un sfat, dar educația în sine pe care mi-a oferit-o este un sfat. Nu mi-a zis ceva care m-a imprimat pe creier, dar toată educația pe care mi-a dăruit-o este un sfat mare, care m-a ajuns, la acest moment”.

Romanița Iovan vrea să meargă în club cu băiatul ei

În octombrie 2024, Romanița Iovan va împlini 60 de ani, iar Albert – 18. Atunci, vedeta se gândește să îi facă o surpriză băiatului și să meargă în club cu el și gașca lui de prieteni. „Pentru anul viitor, îmi doresc ca la 60 de ani să îmi petrec ziua de naștere, una dintre petreceri să fie împreună, pentru că ne serbăm în aceeași zi, să fie undeva pe mare.

El deja iese în cluburi și chiar așa, ce-ar fi să merg și eu? O să merg și eu! Este o idee bună! O să vin și la petrecerea lui din club cu băieții”, a declarat creatoarea de modă.

Adolescentul calcă pe urmele mamei sale și are propriul brand vestimentar. Pe rețelele de socializare, Albert Iovan își promovează intens colecția Toamnă-Iarnă 2023-2024. „Actor nu am vrut să mă fac, nu-mi place să fie lumea cu ochii pe mine.

Am lansat o colecție de haine. De un an și ceva lucrez, din august 2022. Într-o noapte, la 2-3 dimineața, mi-a venit ideea. Am făcut căutări pe ce stil vreau să mă axez. A doua zi am făcut logo, a treia zi nume. Ușor, ușor, s-au format prototipuri, de unde luăm materiale, ceva de genul. Nu știam câtă muncă este în spate. M-am băgat în ceva greu”, a declarat acesta, la EGO Life.

