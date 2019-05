„Simt nevoia de a preciză. Am avut un cancer de colon localizat operat cu brio de domnul profesor Mircea Beuran. Și preventiv fac 12 ședințe de citostatice pentru că să nu mai revină niciodată. Marcării tumorali îi fac din 10 în 10 zile și demonstrează că nu mai am nici o tumoare în corp. Singura dificultate este că acum fiecare persoană suportă mai mult sau mai puțin bine citostaticele. Eu am o săptămâna în care sunt slăbită și una în care zbârnâi așa cum mă știți voi. De data asta din lipsă de mișcare și alte cauze legate de o alergie la unul din compozanţii citostaticelor am avut o reacţie neplăcută. 141 puls și embolie pulmonară și febră. E clar că acel compozant oxaliplatina va fi scos că nu este esențială pentru tratament. Și deci voi tolera și mai bine tratamentul preventiv. Peste 2 săptămâni pot să iau avionul iarăși şi să îmi onorez concertele semnate deja. Pe 8 iunie la Sibiu şi pe 25 iulie la Brașov şi diverse alte evenimente private. Deci veștile sunt bune. Cu ajutorul vostru și al rugăciunilor voastre merg mai ușor cu credința mai departe. Am avut o mare prividenta divină!!!! Aleluia. Fiindcă am descoperit boală la un stadiu operabil. Fiindcă am ajuns pe mâinile celui mai mare chirug din europa Mircea Beuran și peste 9 zile eram la platoul de filmare, fiindcă am cea mai lejera chimioterapie din lume. Fiindcă Dumnezeu este cu mine”, a scris Rona Hartner pe Facebook.

În luna aprilie, actrița Rona Hartner a ajuns pe mâna medicilor, în Franța. Aceasta a suferit o nouă intervenție chirurgicală și a început tratamentul cu citostatice.

Citește și

UPDATE / Rectorul și prorectorul Academiei de Poliţie au demisionat. Carmen Dan le ceruse să renunțe la funcții, fiind urmăriți penal

Citește mai multe despre Rona Hartner, boala, Cancer, citostatice și Tratament pe Libertatea.