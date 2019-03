„Deși de abia s-a operat și este încă în recuperare, Rona Hartner nu și-a anulat show-ul și vine să ne cânte”, a scris Oana Roman în mediul virtual.

„Luni a fost operaţia şi am avut două zile în care am simţit nevoia să dorm foarte mult. Am evoluat foarte bine. Am stat cuminte. Am făcut tot tot ce a spus doctorul. Vreau să vă mulţumesc pentru rugăciunile voastre. N-aş fi putut să fac nimic dacă nu eraţi alături de mine. (…) Domnul doctor a extirpat acea tumoare, s-ar putea să nu am nevoie de alt tratamanet mai târziu, dar voi afla peste o lună”, a spus Rona Hartner într-un live pe reţelele de socializare. Rona a fost operată luni, după ce medicii i-au descoperit o tumoră pe colon. Intervenția chirurgicală a durat aproape 6 ore.

