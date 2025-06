Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima, trăiesc una dintre cele mai emoționante perioade din viața lor. După ani întregi de eforturi și tratamente, cei doi au aflat că vor deveni părinți pentru prima dată. Iar vestea cea mare a fost cu atât mai copleșitoare: vor avea gemeni, o fetiță și un băiețel.

Cântăreața a vorbit cu ochii în lacrimi despre lupta grea pe care a dus-o pentru a rămâne însărcinată. În urmă cu cinci ani, Roxana și Călin au decis că își doresc să întemeieze o familie. După un an de încercări pe cale naturală, au apelat la ajutorul medicilor, moment în care artista a aflat că suferă de endometrioză, o afecțiune care reduce semnificativ șansele de a concepe.

Roxana Nemeș încerca de 5 ani să rămână însărcinată

Cu o voință impresionantă, Roxana Nemeș a trecut prin patru proceduri de fertilizare in vitro și două inseminări artificiale. A fost o perioadă marcată de speranțe, dezamăgiri și renunțări temporare. Anul trecut, artista a decis să ia o pauză de la viața agitată și să se concentreze pe starea sa de bine, iar această schimbare a fost esențială.

„Acum cinci ani, eu și cu soțul meu am început să ne dorim foarte mult un bebe. Am început să lucrăm la asta, nu s-a întâmplat nimic. După un an când am văzut că nu se întâmplă pe cale naturală și nu vrea să apară bebe, am zis să ne interesăm (…) Nu a ieșit nimic rău, însă nu se întâmpla să vină minunea noastră (…) Am descoperit că am endometrioză (…) Am făcut în 2021, în pandemie, prima intervenție in vitro (….) Mi-a recomandat doctorul să mai fac (…) Am făcut din nou fertilizare in vitro, însă din nou eșec total, asta anul trecut. Am mai încercat un an pe cale naturală (…) Ne-am făcut și niște analize genetice, care sunt de câțiva ani. Sunt mai costisitoare, într-adevăr (…) De un an, mi-am luat pauză de la tot ce înseamnă concerte (…) Mi-am luat pauză să nu mai fiu pe drumuri, să nu mai fiu obosită”, a spus Roxana Nemeș, în videoclipul postat pe canalul ei de YouTube.

În urma analizelor amănunțite, medicii au descoperit că artista avea o imunitate foarte puternică, ceea ce făcea ca organismul ei să respingă sarcina. A urmat și teste pentru intoleranțe alimentare, în urma cărora a aflat că are intoleranță genetică la lactoză și a fost nevoită să renunțe complet la brânzeturi.

Astăzi, Roxana Nemeș este însărcinată și fericită, iar fiecare zi este un nou motiv de recunoștință. Povestea ei este una despre curaj, speranță și iubire necondiționată – o adevărată lecție de viață pentru toate cuplurile care se confruntă cu aceeași luptă.