Roxana, soția lui Florin Salam, primele declarații despre starea de sănătate și despre retragerea acestuia din muzică. „Eu aș fi cea mai fericită”

În cadrul unui interviu, Roxana Stoian a declarat că Florin Salam nu are de gând să se retragă din muzică.

„Cred că eu aș fi cea mai fericită să se retragă. Glumesc! Soțul meu nu se va retrage niciodată și, atunci când o va face, o va face frumos, așa cum este meritul lui după atâta muncă”, a declarat Roxana Stoian, conform Antena Stars, citat de Wowbiz.

„Încă nu și-a revenit în totalitate, însă se simte oboseala și acum, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul cuiva care vine acasă la noi și se ocupă de el, va fi bine în curând.

El este un bărbat puternic și un om muncit. Am trecut cu bine peste toate momentele acelea grele, dar s-a dramatizat puțin situația, pentru că așa suntem noi, românii. Am trecut cu bine peste tot, am luat ce a spus medicul și a fost ok”, a spus Roxana Stoian.

