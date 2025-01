După ce și-a dedicat primii ani de maternitate băiețelului său, Zian, care acum are 3 ani, Roxana Vancea, în vârstă de 34 de ani, revine la una dintre marile sale pasiuni: sportul. Frumoasa brunetă a început din nou să frecventeze sala de fitness și să-și reia antrenamentele intense, demonstrând că este posibil să îmbini rolul de mamă cu un stil de viață sănătos și activ.

„Ca toată lumea, îmi doresc anul acesta să fac schimbări, să îmbunătățesc «chestii» la mine așa că am început și eu antrenamentele la sală. Pentru că Zian a mai crescut și stă cumințel, am început să-mi iau și cliente, până acum am avut doar online. Însă, spre surprinderea mea, la online am avut rezultate super wow.

De vara trecută am făcut un program de antrenamente pentru acasă, pentru mămicile care nu au timp să ajungă lasală sau nu își permit să plătească un antrenor personal și, sincer, am avut rezultate foarte frumoase”, a declarat Roxana Vancea pentru Click!.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Recomandări Oameni urcați pe blocuri în București ca să vadă marșul susținătorilor lui Călin Georgescu

„Dieta este 70% în orice proces de slăbire”

Fosta asistentă TV arată impecabil, iar silueta sa, ca trasă prin inel, este rezultatul unei combinații bine gândite între antrenamente pe grupe musculare și o alimentație sănătoasă. Roxana are două-trei mese pe zi, iar meniul său include preparate sănătoase, precum piept de pui la grătar, ouă sau pește cu salată.

„Programul de antrenamente pentru acasă sau pentru la sală presupune: dietă, hidratare, odihnă, antrenamente pe grupe musculare și, pentru cine are puțin mai mult timp, și cardio. Asta fac și eu la sală. Antrenamentele mele sunt pe grupe musculare, iar o dată la ceva timp am o zi doar de cardio.

Dieta este 70% în orice proces de slăbire. Dieta mea și cea pe care o recomand și clientelor e formată din 3 mese și 2 gustări.E o dietă low carb, dar unde slăbești cumva mâncând, nu te înfometezi. Hidratarea e foarte importantă și pentru digestie și pentru celulită și calitatea pielii.”

„Dimineață aleg o omletă din patru albușuri și un gălbenuș, cu un avocado lângă ea”

Deși adoră deserturile și mâncărurile savuroase, Roxana Vancea știe exact cum să-și controleze greutatea și să-și mențină forma fizică. Soțul său, Dragoș Paiu, împărtășește aceeași pasiune pentru sport, iar cei doi promovează un stil de viață sănătos prin exemplul personal.

Recomandări Un avion Ryanair a aterizat de urgență pe Aeroportul Otopeni din București: „Fumul a inundat cabina, stewardesele erau foarte speriate!” | EXCLUSIV

„Ca și exemplu de meniu, dimineață aleg o omletă din patru albușuri și un gălbenuș, cu un avocado lângă ea. Gustarea poate să fie un măr. La prânz, piept de pui la grătar cu salată de varză, iar ca gustare: 6/7 caju și/sau 2/3 nuci. Cină este formată dintr-o salată iceberg cu o conservă de ton, roșii cherry, măsline și ce legume îmi mai plac în ea. Sau un pește la cuptor cu sparanghel sau cu cartof dulce”, a mărturisit Roxana Vancea.

Roxana Vancea nu doar că are grijă de propriul corp, ci își ajută și clientele să-și atingă obiectivele fitness. Cu un program personalizat de antrenamente și o alimentație adaptată nevoilor fiecărei femei, Roxana oferă soluții eficiente pentru cele care vor să se transforme.

Prețul unui program de antrenament variază în funcție de numărul de ședințe și de disponibilitatea fiecărei cliente.

Roxana Vancea, stil de viață echilibrat

Cu o disciplină de fier, Roxana Vancea demonstrează că un corp sănătos și bine definit poate fi obținut fără sacrificii extreme. Fanii o admiră nu doar pentru rezultatele fizice spectaculoase, ci și pentru motivația pe care o oferă femeilor care își doresc să adopte un stil de viață echilibrat.

Recomandări Viktor Orban îi întinde din nou o mână de ajutor lui Vladimir Putin și dă ultimatum ucrainenilor: „Această mizerie pe care au făcut-o”

Fosta asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani” continuă să inspire prin pasiunea sa pentru sport și sănătate, dovedind că frumusețea și vitalitatea vin din muncă, disciplină și perseverență.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News