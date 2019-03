Vedeta a povestit totul despre criza de gelozie pe care a avut-o la „Asia Express”, atunci când i s-a părut că o localnică îi făcea ochi dulci lui Robert.

„Nu am parte de critici. E o ceartă mică, o chestie, o neînțelegere…nu e criză de gelozie! Aproape am pășit în pas iar fata aia care nu mai știa de capul ei, poate încurca drumul. Patul ei, patul lui, nu mai știa de capul ei. Ne-a întrebat dacă vrem să bem cu ea. Nu au montat toată faza șa televizor pentr că nu era timp, trebuia să par eu aia nebună, pentru că fetele sunt nebune. Fata aia era cu ochii pe el, era geană pe el, eu mergeam așa…

Fata ne invita acasă la ea, că are ea saltele jos…

Nu-mi place de fata asta. Băiatul era de treabă. Gagicul ei stă în spate, nu vede unde îi fug ochii. E golancă! Mie nu îmi plăcea din start de ea. M-a enervat foarte tare ea și situația. Nu sunt așa prietenoasă! Hai să dorm cu una care e amețită pe tine!

Eu sunt geloasă, sunt posesivă, ori e al meu, ori îl omor în somn, e foarte simplu. Arăt a psihopată, mă văd și eu acum…zici că sunt nebună rău, dar nu sunt!” a povestit Ruby la „Xtra Night Show.

Ruby și iubitul ei se vor muta în sfârșit în casa lor, Cu cei doi vor locui și bunica artistei, în vârstă de 80 de ani. Vedeta a povestit recent, cum arată penthouse-ul și cum a amenajat camerele.

