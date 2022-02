Este cunoscută în mediul online, iar acum face parte dintr-o emisiune extrem de urmărită. Ruxi de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a vorbit despre banii pe care îi câștigă din YouTube, dar și din Instagram.

„Din ceea ce fac eu pe YouTube nu ai cum să trăiești, veniturile sunt infime. Știu că sunt influenceri cărora YouTube le aduce bani frumoși, dar trebuie să muncești mult. Din Instagram poți să trăiești decent, dar, din nou, depinde cum îți gândești poziția și cât de mult te implici în conținutul pe care îl oferi. Cel mai important este să găsești o activitate din care să faci bani, pentru că nu te poți baza numai pe reclame ca influencer”, a spus Ruxi pentru VIVA!.

A început să lucreze în online într-un moment în care își căuta un job. „În primul an de când am demarat acest proiect online găsisem un job part-time care era remunerat cu 1.500 lei lunar, dar aveam timp zilnic să filmez. Eram hotărâtă să nu renunț, deși nu știam unde va duce această pasiune, dar era ceva care-mi dădea speranța că visurile sunt posibile”, a spus concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

„Nu pot să zic că-mi permit tot ce îmi doresc”

Concurenta face multe videoclipuri amuzante pe care le încarcă pe rețelele de socializare. Deși avea multe vizualizări, ea nu câștiga atât de mulți bani. Ruxi a mărturisit că prima sumă importantă pe care a câștigat-o a fost după un an de muncă în online. Ea recunoaște că nici acum nu își permite să își cumpere tot ce își dorește, dar nu se plânge.

„Primul an de internet a fost sărăcie curată, cum am spus, aveam 1.500 de lei pe lună și trăiam de pe o zi pe alta, deși clipurile mele erau virale. Prima sumă care pentru mine a fost una importantă am câștigat-o după un an de muncă susținută în online și cred că a fost echivalentul a 4.000 de euro. Nici acum nu pot să zic că-mi permit tot ce îmi

doresc, genți scumpe nu îmi permit deloc! (râde) Reușesc să îmi mai achiziționez pantofi scumpi dacă-mi place ceva, dar nu tot ce vreau și nici atunci când vreau. Nu am ajuns la acel nivel și nu-mi e rușine să recunosc. Știu că internetul e plin de influenceri care arată ce viață bună au… Poor People… (zâmbește)”, a mai declarat Ruxi de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

