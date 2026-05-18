Cineastul spune că vina nu a aparținut actorului, ci echipei de producție, care „nu a ales persoana potrivită pentru rol”. Totul a ieșit din nou la suprafață după ce Peter Jackson a fost întrebat, la Festivalul de Film de la Cannes, despre celebrul conflict cu Ryan Gosling.

Actorul fusese distribuit inițial în rolul tatălui personajului interpretat de Saoirse Ronan, însă a fost înlocuit înainte de începerea filmărilor cu Mark Wahlberg. Regizorul a explicat că orice schimbare majoră de distribuție reprezintă, în opinia lui, o eroare a echipei de producție și nu a actorului implicat.

Peter Jackson își asumă greșeala

„De fiecare dată când redistribuim un actor, este de fapt vina noastră, pentru că nu am făcut alegerea corectă de la început și am distribuit persoana nepotrivită într-un rol”, a spus Peter Jackson.

Acesta a evitat să intre în detalii despre Ryan Gosling, spunând că este o situație personală și privată, dar a ținut să sublinieze că actorul nu a făcut nimic greșit.

Peter Jackson l-a descris pe Ryan Gosling drept un actor fantastic și a explicat că uneori chimia dintre actori și felul în care un personaj funcționează într-o poveste nu se potrivesc cu ceea ce își imagina regizorul.

„Filmele sunt despre chimie, atât în fața camerei, cât și în spatele ei. Uneori realizezi că ceea ce ai imaginat nu funcționează cu adevărat, iar atunci trebuie să îți asumi că ai greșit”, a mai spus regizorul.

Ryan Gosling: „Am ajuns gras și șomer”

Povestea a devenit celebră după ce Ryan Gosling a dezvăluit, într-un interviu acordat în anul 2010, că s-a îngrășat aproximativ 27 de kilograme pentru a interpreta rolul unui tată afectat de tragedie.

Actorul era convins că personajul ar trebui să aibă un aspect diferit față de ceea ce își imagina Peter Jackson și a povestit atunci că între el și regizor nu au existat suficiente discuții înainte de filmări, ceea ce a dus la o neînțelegere majoră.

„Aveam idei diferite despre cum ar trebui să arate personajul. Eu chiar credeam că ar trebui să cântărească aproximativ 95 de kilograme”, a spus Ryan Gosling.

Starul a explicat că producția era uriașă și că Peter Jackson nu avea timp să discute individual cu fiecare actor. Astfel, Ryan Gosling s-a prezentat pe platou complet transformat fizic, doar pentru a descoperi că viziunea lui nu se potrivea cu cea a regizorului.

„M-am prezentat pe platou… Apoi eram gras și șomer”, a glumit actorul.

March 10, 2024, Hollywood, California, USA: Oscar nominee RYAN GOSLING arrives on the red carpet of the 96th Oscars at the Dolby Theatre at Ovation Hollywood.

Și Saoirse Ronan și-a amintit momentul tensionat într-un podcast din anul 2024. Actrița a spus că apucase deja să petreacă timp cu Ryan Gosling înainte ca acesta să fie concediat și că a fost tristă când a aflat că nu va mai face parte din proiect.

Actrița a explicat că în cele din urmă Mark Wahlberg s-a potrivit mai bine rolului, deoarece era deja tată în viața reală și putea aduce o experiență diferită personajului.

