Proiectul promite o combinație de suspans, dramatism și umor subtil, mizând pe un scenariu cu miză ridicată și pe chimia dintre protagoniști. Lansarea este programată pentru vineri, 4 septembrie 2026, exclusiv pe platforma de streaming Apple TV.

Kenneth Branagh joacă alături de Ryan Reynolds

Imaginea dezvăluită recent oferă un prim indiciu despre tonul filmului și despre situația-limită în care se vor afla personajele principale. Ryan Reynolds și Kenneth Branagh apar întinși pe un câmp acoperit de zăpadă, cu hainele dezordonate și expresii vizibil marcate de durere și epuizare, sugerând finalul unei misiuni.

Povestea din „Mayday” se concentrează pe un soldat aflat într-o misiune care ia o turnură dramatică, fiind nevoit să prăbușească avionul în sălbăticia Rusiei. Decorul înghețat și izolarea extremă devin elemente-cheie ale filmului, transformând lupta pentru supraviețuire într-un conflict atât fizic, cât și psihologic.

Din distribuție mai fac parte Maria Bakalova, Marcin Dorocinski, Lovell Adams-Gray, Clark Johnson, Alex Mallari Jr., Louis Cancelmi și Alex Ozerov.

Prima imagine cu Ryan Reynolds și Kenneth Branagh din filmul „Mayday" de pe Apple TV

La cârma filmului se află Jonathan Goldstein și John Francis Daley, un duo cunoscut pentru proiecte de succes atât ca regizori, cât și ca scenariști. Cei doi au semnat filme precum „Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”, „Vacation” și „Game Night” și au contribuit la scenariul „Spider-Man: Homecoming”, primul film solo al lui Tom Holland în rolul lui Spider-Man din universul Marvel.

Ryan Reynolds nu este doar protagonist, ci și producător al filmului, alături de o echipă numeroasă care îi include pe David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Ashley Fox, Johnny Pariseau și Patrick Gooing. Actorul are deja o relație solidă cu Apple TV, după succesul filmului „Spirited”, în care a jucat alături de Will Ferrell, una dintre cele mai vizionate producții ale platformei.

Filmul „Mayday" apare în septembrie 2026

Întâlnirea dintre Ryan Reynolds și Kenneth Branagh în „Mayday” este una dintre cele mai interesante colaborări anunțate de Apple TV în acest an. Cu o poveste tensionată, un decor extrem și o echipă experimentată, filmul se anunță drept una dintre lansările importante ale toamnei, urmând să fie disponibil pe Apple TV începând cu 4 septembrie 2026.

Prețurile au înghețat în imobiliare la începutul lui 2026. Apartamentele din Cluj rămân cele mai scumpe, Iași este cel mai ieftin oraș mare
