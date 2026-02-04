Execuții pentru divertisment sud-coreean

Amnesty International a documentat cazuri în care nord-coreeni au fost executați sau pedepsiți sever pentru accesarea culturii sud-coreene. Printre produsele culturale incriminate se numără seriale precum „Crash Landing on You”, „Descendants of the Sun” și „Squid Game”. Radio Free Asia a raportat o execuție în 2021 în Hamgyong de Nord pentru distribuirea serialului „Squid Game”.

„Aceste mărturii arată cum Coreea de Nord aplică legi distopice care înseamnă că vizionarea unui serial TV sud-coreean te poate costa viața – cu excepția cazului în care îți permiți să plătești”, a declarat Sarah Brooks, directoarea regională adjunctă a Amnesty International.

Adolescenți pedepsiți pentru K-pop

Muzica K-pop, inclusiv melodiile BTS, a devenit o țintă majoră a autorităților nord-coreene. The Korea Times a relatat în 2021 despre adolescenți prinși și pedepsiți pentru ascultarea acestei muzici. Amnesty a intervievat 25 de persoane care au fugit din Coreea de Nord între 2019 și 2020, majoritatea având vârste cuprinse între 15 și 25 de ani. Aceștia au confirmat riscurile uriașe asociate consumului de media străină.

„Grupul 109” și represiunea sistematică

O unitate specializată, cunoscută sub numele de „Grupul 109”, efectuează percheziții fără mandat pentru a descoperi conținut interzis. Un intervievat a relatat că membrii grupului cer mită pentru a evita aplicarea pedepselor: „Nu vrem să vă pedepsim aspru, dar trebuie să ne mituim șefii ca să ne salvăm propriile vieți.”

În ciuda riscurilor, consumul de media sud-coreeană este răspândit. Conținutul este introdus ilegal pe stick-uri USB din China și vizionat pe dispozitive numite „noteteluri”. Un intervievat a descris situația astfel: „Toată lumea știe că toată lumea se uită, inclusiv cei care fac represiuni.”

Pedepse arbitrare și corupție

Conform mărturiilor, pedeapsa depinde deseori de situația financiară a familiei. Choi Suvin, o femeie de 39 de ani care a fugit în 2019, a explicat: „Oamenii fără bani își vând casele pentru a aduna 5.000 sau 10.000 de dolari pentru a plăti ieșirea din taberele de reeducare.”

Kim Joonsik, care a părăsit țara în același an, a povestit că a scăpat de pedeapsă de trei ori datorită legăturilor familiei sale. „De obicei, când sunt prinși elevii de liceu, dacă familia lor are bani, primesc doar avertismente.”

Educație prin execuții publice

Persoanele intervievate au dezvăluit că execuțiile publice sunt folosite ca metode de „educație ideologică”. Choi Suvin a fost martoră la o astfel de execuție în Sinuiju, în 2017 sau 2018, când o persoană a fost omorâtă pentru distribuirea de materiale media străine. „Execută oameni pentru a ne spăla creierul și a ne educa.”

Kim Eunju, acum în vârstă de 40 de ani, a relatat experiența sa din adolescență: „Când aveam 16, 17 ani, la gimnaziu, ne duceau la execuții și ne arătau totul. Este educație ideologică: dacă te uiți, ți se întâmplă și ție asta.”

Legi care sufocă libertatea de exprimare

În 2020, Coreea de Nord a introdus Legea privind gândirea și cultura antireacționară, care clasifică conținutul sud-coreean drept „ideologie putredă”. Aceasta prevede pedepse de până la 15 ani de muncă forțată pentru vizionarea sau deținerea de materiale sud-coreene și chiar pedeapsa cu moartea pentru distribuirea de cantități mari de conținut.

Sarah Brooks a subliniat: „Frica de informație a acestui guvern a plasat practic întreaga populație într-o cușcă ideologică, sufocându-i accesul la opiniile și gândurile altor ființe umane.”

