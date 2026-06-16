„Forever disco – The legends tour” aduce pe aceeași scenă trei nume iconice care au definit soundul unei generații: Samantha Fox, Bad Boys Blue și Eruption.

Nu este doar un concert, ci o mașină a timpului alimentată de beat-uri legendare, energie pură și hituri care refuză să îmbătrânească. Fie că ai trăit febra anilor ’80 pe vinil și casete, fie că ai descoperit soundul retro pe TikTok, acest show este unul pentru toată lumea.

„«Forever disco» nu este doar o succesiune de piese celebre, ci și o experiență imersivă. Combinăm nostalgia anilor ’70-’80 cu o producție vizuală modernă, pentru a demonstra că muzica disco nu moare niciodată, doar devine mai cool”, anunță organizatorii evenimentului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Direct de pe coperțile revistelor și din topurile globale, Samantha Fox vine să electrizeze publicul cu hitul nemuritor „Touch Me (I Want Your Body)”, iar cu un mix perfect de disco și pop, trupa Bad Boys Blue care a cucerit Europa promite să ridice toată sala în picioare pe ritmurile clasicelor „You’re a Woman” și „Pretty Young Girl”. Eruption, pionierii disco-funk-ului, aduc la București imnul absolut al călătoriilor muzicale: „One Way Ticket”.

Biletele de acces pot fi achiziționate acum cu o reducere de 10%, la prețuri cuprinse între 89 de lei și 405 lei. Prețul întreg al biletelor variază de la 99 de lei la 450 de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE