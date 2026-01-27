Dublă campioană olimpică la gimnastică artistică, Sandra Izbașa vrea să demonstreze la Power Couple România 2026 că poate trece cu grație și încredere peste orice îi stă în cale!

Sandra Izbașa participă la Power Couple România 2026 alături de soțul ei, Răzvan Bănică

„A venit momentul să spunem «Da» acestei experiențe pe care o așteptăm cu emoție și nerăbdare! Ne propunem să înfruntăm fiecare probă cu încredere, deși necunoscutul care ne va întâmpina în Malta, ne activează încă de pe acum adrenalina… Ne dorim ca «Power Couple» să devină o poveste pe care nu o vom uita niciodată! Indiferent de ceea ce vom întâmpina în această aventură, sunt convinsă de faptul că iubirea va învinge și «La bine și la greu»”, a spus Sandra Izbașa înainte să plece la filmările din Malta pentru Power Couple România 2026.

Este posibil ca pentru Sandra Izbașa și Răzvan Bănică să fi contat și aspectul financiar în momentul în care au semnat cu Antena 1, însă cei doi nu o duc deloc rău din acest punct de vedere.

Mai exact, fosta gimnastă, care s-a retras din activitate în anul 2014 și care în prezent lucrează ca antrenor la CSA Steaua, are, pe lângă salariu, și o rentă viageră din partea statului român.

Fosta gimnastă primește lunar 16.635 de lei de la statul român

Potrivit presei sportive, pentru cele două medalii olimpice pe care le-a câștigat de-a lungul carierei, aur la sol la Beijing în 2008 și aur la sărituri la Londra în 2012, dar și pentru cele cinci titluri europene și un argint mondial, Sandra Izbașa încasează lunar de la statul român o rentă viageră în valoare de 16.635 de lei! Adică aproximativ 3.300 de euro.

Acești bani reprezintă suma maximă pe care un sportiv o poate primi de la statul român pentru rezultatele excepționale obținute de-a lungul carierei pentru România.

Potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor, statul român a decis să înghețe la nivelul din decembrie 2017 rentele viagere pentru 600 de sportivi. Astfel, sumele nu pot să crească până când legea nu o va permite.

După ce a filmat în Malta pentru Power Couple România 2026, Sandra Izbașa a vorbit despre experiența trăită în show-ul de la Antena 1.

„Ne surprindem de fiecare dată. Pe mine, m-a lăsat fără cuvinte Răzvan… Cum a reușit să se mobilizeze în situații tensionate pe care nu le-a mai făcut vreodată în viața asta. Descoperim, pe zi ce trece, că suntem «Power». Mi-am dat seama că, indiferent dacă suntem buni individuali, cel mai important este faptul că trebuie să confirmăm prestațiile bune. Cel mai important este să fii bun în cuplu”, a afirmat fosta gimnastă.

