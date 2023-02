Sarah Dumitrescu a spus cine e idolul ei: „A fost lângă mine non-stop”. Nu e vorba de Anamaria Prodan, mama ei

Sarah are 23 de ani și se concentrează acum doar la cariera ei în baschet. Fiica Anamariei Prodan nu se gândește să își întemeieze momentan o familie, deși, peste ceva vreme, vrea să devină mamă, să aibă copii. Întrebată dacă îi va dărui curând nepoți Anamariei Prodan, ea a spus: „Nu ştiu ce să zic…Nu cred că e în viitor pentru mine, cel puţin acum”.

„Nu sunt pregătită. Îmi doresc copii, dar cred că îmi doresc o carieră puţin mai mult. Nu ştiu, Rebeca (n.r. sora ei mai mare) poate”, a spus Sarah Dumitrescu pentru as.ro.

În prezent, Sarah Dumitrescu își dedică tot timpul antrenamentului, vrea să-i îndeplinească marele vis tatălui ei și să ajungă o jucătoare de top. Pasiunea pentru baschet a moștenit-o chiar de la Tiberiu Dumitrescu, tatăl ei, care e și idolul ei.

„Cred că tata este idolul meu, am mulți idoli cunoscuți și așa, dar a fost lângă mine non-stop. Nu am întâlnit un om să îți fie alături cum mi-a fost el și nu știu, parcă o fac și pentru el… Să mă vadă pe mine, să își trăiască visul prin mine, dacă el n-a putut”, a spus Sarah Dumitrescu.

Recomandări Ancheta „stimulatoarelor cardiace de la decedați”: Dr. Tesloianu a efectuat 238 de intervenții, majoritatea nu au fost necesare. Pacienți înșelați cu medicamente că au probleme cardiace

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Din mariajul cu Tiberiu Dumitrescu, Anamaria Prodan le are pe Sarah și pe Rebecca, care e pasionată de modă. Din căsnicia cu Laurențiu Reghecampf, impresara îl are pe Laurențiu jr.

Viața lui Sarah Dumitrescu în America

Mulți ani de zile, Sarah Dumitrescu a trăit în America. Acolo a făcut școala și acolo a jucat prima dată baschet. „Am plecat din România la sfârșitul clasei a VII-a. Am făcut liceul acolo. Primul an în care m-am mutat plângeam în fiecare zi. Îi ziceam mamei că nu mai vreau în America. Mi-a fost foarte greu primul an, însă după ce m-am obișnuit au fost cei mai frumoși ani din viața mea”, a declarat Sarah Dumitrescu în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars.

Sarah Dumitrescu a debutat în anul 2019 în baschetul de colegiu din America, NCAA, ultimul nivel înainte de WNBA, liga profesionistă americană de baschet. În prezent, ea se află în România.

Conform as.ro, Sarah este legitimată la Cal Poly Mustangs, echipă care reprezintă California Polytechnic State University, din San Luis Obispo.

Recomandări Reacția unui cardiolog și unui chirurg de top din România după cazul de la Iași: ”Atenție că stenturile sunt imposibil de refolosit, din fabricație! În România sunt 3.000 de cardiologi care salvează oameni”

Într-un interviu pentru click.ro, Sarah Dumitrescu a povestit cum e viața ei de sportiv. A fost nevoită să renunțe la multe plăceri, chiar și în vacanțe merge destul de rar, abia când prinde câteva zile libere. „Este viața pe care am ales-o conștientă fiind că trebuie să renunț la «tot ce e pământesc frumos». Pentru mine, baschetul e viața mea. De la 10 ani joc baschet. Și atât. Antrenament și scoală. Și nu mă deranjează. Eu trebuie să fiu cunoscută ca Sarah Dumitrescu Prodan, nu ca fata Anamariei Prodan.

Da. Sunt fata Anamariei, dar am un nume puternic. Am renunțat la tot. La vacanțe. La petreceri. La dulciuri. Cam la tot. După două accidentări, revin încet și bine, tocmai datorită faptului că am avut și am o viața aproape perfectă! Am câteva zile de vacanță pe an și le trăiesc la maxim. Fără alcool (nu beau decât apă), fără nenorociri. Viața e frumoasă trăită frumos! Mereu în picioare. Niciodată în genunchi! Să știți că mama mea exact asta ne-a inoculat de mici. Demnitatea este cel mai frumos lucru pe care un om poate să-l dețină”, a declarat tânăra baschetbalistă.

GSP.RO Și-a petrecut ziua de naștere în compania unui model. Reacția neașteptată a soției lui Adriano. „Chiar dacă nu-ți place să auzi asta...”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Ireal! China intervine în războiul Rusia - Ucraina! Anunț uluitor al chinezilor, Putin va...

Viva.ro Elton John, dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui Freddie Mercury: 'Îşi pierduse vederea, corpul îi era plin de...'

Observatornews.ro Mercedes angajează peste 500 de oameni într-un oraş din România. A început construirea unei fabrici moderne

Știrileprotv.ro Prostituție și petreceri de swingeri cu VIP-uri în saloane de masaj. Cât plăteau clienții

FANATIK.RO Ce se întâmplă cu Sorina, fetița adoptată din Baia de Aramă. Transformarea e totală

Orangesport.ro Moment tensionat la semnarea acordului dintre România şi Rusia la Kremlin! Oficial român, ameninţat: "Putin era în dreapta. Dacă mai scoate un cuvânt, îl dau afară de la masă"

HOROSCOP Horoscop 18 februarie 2023. Vărsătorii sunt în formă, simt că își revin și că se pot bucura de ceea ce le reușește