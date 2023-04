Sarah Dumitrescu este din nou singură, după ce a fost dezamăgită de ultima poveste de dragoste pe care a trăit-o. Fiica Anamariei Prodan a fost surprinsă recent în club cu Alex Delea, câștigătorul Survivor România 2022. Cei doi s-au distrat într-un club de fițe din Capitală, însă Sarah nu s-a lăsat impresionată de Alex Delea, potrivit CANCAN.

Tânăra sportivă s-a întors în România pentru a fi alături de mama ei, după divorțul de Laurențiu Reghecampf. Sarah Dumitrescu spune că îi place viața în România, deși a locuit mai mult în Statele Unite ale Americii.

„Fetele Prodan nu prea au noroc în dragoste”

Fiica Anamariei Prodan spune că n-are noroc în dragoste și că a rămas profund dezamăgită după ultima relație. De asemenea, ea este mulțumită de statutul pe care îl are și nu simte nevoia de avea pe cineva în viața ei momentan.

„Nu mai am prieten! Sunt dezamăgită de ultima mea relație. Sunt single acum și sunt fericită așa singură. Fetele Prodan nu prea au noroc în dragoste, în ultima vreme. Dar mi-e mult mai bine așa singură deocamdată”, a declarat Sarah, pentru Click!.

„Este foarte greu să găsesc pe cineva care să îmi înțeleagă programul”

Anul trecut, Sarah Dumitrescu spunea că e foarte greu să găsească un partener care să îi accepte programul, să se obișnuiască cu stilul ei de viață. „Nu stau deloc bine cu dragostea. Deocamdată nu am niciun iubit. Nici nu am nevoie. Dragostea nu se prea înțelege cu sportul de performanță. Este foarte greu să găsesc pe cineva care să îmi înțeleagă programul, să înțeleagă ce fac și cât de mult timp necesită ceea ce fac, să fie și el ok…”

La un moment dat se zvonise că fiica Anamariei Prodan ar avea o relație cu Lino Golden, însă a negat informațiile apărute în presă. „Ce apare în presă nu întotdeauna este adevărat. Cu cine apar eu ori îmi este vreun prieten foarte bun, ori nu este adevărat. Nu am un iubit la acest moment, cel puțin nu acum! Este foarte greu să-mi fac un iubit în România, mai ales că eu stau în America. Dar, cine știe, vom vedea!”

Anamaria Prodan, sfaturi prețioase pentru fiica ei

Impresara a avut grijă să ofere copiilor ei o educație aleasă și să se asigure că aceștia se vor descura în viață indiferent de greutățile de care se lovesc. Sarah Dumitrescu a dezvăluit ce sfaturi prețioase a primit din partea mamei sale.

„Îmi văd părinții mai rar și rudele. Am două antrenamente pe zi și școală. Nu am timp de nimic altceva. Dar așa m-au crescut părinții mei. De când am plecat la «boarding school», de mică, mama mi-a spus așa «de azi ești pe cont propriu ajutată de mine, dar totuși pe cont propriu. Te naști și mori singură și trebuie să te pregătești pentru ce e mai rău și greu în viață. Dar treci peste tot cu capul sus!». Mi-am însușit lecția, chiar dacă mi-a fost greu. Azi sunt puternică și mândră de mama și de frații mei. De tatăl meu, care m-a ajutat enorm în cariera mea. Chiar și de Laurențiu, care mi-a fost ca un tată, până când a greșit enorm și a căzut în lumea aia urâtă, de care noi nu vrem să știm”, a explicat ea.

Anamaria Prodan are două fete din căsnicia cu Tibi Dumitrescu, pe Sarah și pe Rebecca. Din mariajul cu Laurențiu Reghecampf îl are pe Laurențiu jr.

