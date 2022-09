Sarah, fiica Anamariei Prodan, a împlinit 22 de ani. Ce mesaj i-a transmis impresara. „Nu pot să exprim în cuvinte”

„La mulți ani îngerul vieții mele @sarahh ❤️❤️❤️ te iubește mama fără mărginele și-s atâta de mândră de tine încât nu pot să exprim în cuvinte ! Să- mi trăiești o mie de ani și să rămâi același om minunat și același suflet pur. Proud to be your mother angel #proudmother#lovemydaughter #perfectdaughter❤️?? #myprintess?❤️.”, a scris Anamaria Prodan pe rețelele de socializare.

Recent și-a sărbătorit și băiatul pe care îl are cu Laurențiu Reghecampf

Pe 3 septembrie, Laurențiu Reghecampf jr. a împlinit 14 ani, motiv pentru care Anamaria Prodan a pus la cale o petrecere surpriză. De la ziua lui Bebeto a lipsit tatăl lui, Laurențiu Reghecampf, care nu se află în țară.

Aflată în plin proces de divorț cu Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan se dedică în totalitate copiilor ei. Impresara nu vrea ca fiul ei să simt nicio secundă lipsa tatălui, astfel că se implică și mai mult în creșterea lui. Recent, Bebeto a împlinit 14 ani, iar mama s-a i-a organizat o petrecere surpriză.

Recomandări Viața unei femei care este preot într-o biserică din România. „Vorbește altfel decât un bărbat, discursul ei e mai apropiat de problemele vieții”

Adolescentul calcă pe urmele sale și este joacă la echipa de juniori ARD Snagov. Anamaria Prodan l-a surprins pe Laurențiu Jr. cu pizza, tort, sucuri și șampanie, iar acesta a petrecut alături de colegii săi de la fotbal. „Nu bănuia nimic. A fost o surpriză. Eu m-am ocupat de tot. Zilele astea o să-i fac buletinul”, a declarat Anamaria pentru playtech.ro.

