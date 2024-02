Dacă în trecut ar fi spus Da fără să stea pe gânduri, acum, celebra interpretă nu mai vrea să ajungă la altar. Artista a explicat de ce a luat, într-un final, această decizie.

Saveta Bogdan a mai fost căsătorită în trecut, prima dată la 18 ani. Soțul său însă a decedat la doi ani după nuntă pe vremea când cântăreața avea doar 20 de ani. Câțiva ani mai târziu, interpreta și-a încercat, din nou, norocul. Din păcate, nu a fost mai bine nici atunci, căci bărbatul a înșelat-o pe interpretă cu 83 de femei.

„Avocatul a vrut de mai multe ori să mă mărit cu el. A vrut de acum 10 ani. Eu am spus că eu de măritat, nu mă mai mărit niciodată! Am fost căsătorită de două ori, îmi ajunge. Nu are rost să mă căsătoresc și a treia oară. Am avut doi soți, mi-au murit amândoi, nu mai vreau să mă mărit. Iubire nu mai este la vârsta asta, dar există un respect și o obișnuință. Contează că mă sună mereu, mă întreabă ce fac, se interesează de mine”, a susținut îndrăgita interpretă pentru Cancan.

„El este la el în America, eu sunt aici. Mă sună toată ziua când scapă de procesele lui. Eu când vin în America, el pleacă în altă parte. De câte ori mă duc în America, el are treabă. Eu mă duc la copilul meu și mai am și spectacole acolo în Greenland. Anul trecut când am mers în America, el a plecat în Maldive. Mi-a zis și mie să merg, dar nu am vrut. Nu mi s-a părut în regulă, căci eu mergeam la copilul meu”, declară dezamăgită artista.

Își aniversează fiica pe 9 februarie

Saveta Bogdan va pleca în curând în America, pentru a-și aniversa fiica. „Mă duc la fata mea în America. Vine și ziua ei acum, pe 9 februarie. La începutul lunii iunie plec în America. O să stau trei luni acolo. Mă duc să îmi văd și steaua ( n.r. – de pe Walk of Fame).

Fata mea mereu îmi spune să stau în America la ea. Mă ceartă că stau în frig, dar eu nu mă pot muta acolo. Lumea din România mă iubește, aici am fanii și prietenii. Eu aici sunt iubită de public și mereu o să aleg publicul meu. Aici nu avem Walk of Fame și nici nu o să facă.

Eu nu am fost în spital în România decât o singură dată, când am născut-o pe fiica mea. Fata îmi tot spune să merg în America, și ginerele la fel. Îi iubesc, dar nu pot să mă duc acolo. Chiar dacă și copiii, și avocatul sunt acolo, eu prefer să rămân în țară. Publicul meu este aici, iubirea pentru el învinge”, a spus artista pentru sursa citată.

